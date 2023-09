Progresar | Fechas y montos confirmados para septiembre 2023

Arrancó el calendario de pagos de ANSES para septiembre 2023, mediante el que cobrarán todos los beneficiarios de las Becas Progresar. De hecho, este mes empezarán a recibir la prestación miles de personas que se anotaron en la segunda convocatoria.

Además, la directora Fernanda Raverta había confirmado en días anteriores que en septiembre impacta el aumento de los montos, por lo que miles de estudiantes esperan saber cuánto y cuándo cobran según su terminación de documento.

En esta nota repasamos las fechas y montos actualizados de Progresar, cómo saber cuánto corresponde de beca y consultar si una persona es beneficiaria o no. Además, todo sobre las últimas inscripciones y los cursos de idiomas.

¿Cómo saber cuánto cobro Progresar?

El monto de Progresar varía para los estudiantes porque algunos cobran el total y otros no. Entonces, para saber cuánto corresponde percibir es necesario saber en qué línea se encuentra cada titular. Los que cobran el 80% porque tienen el famoso retenido son:

Progresar obligatorio.

Progresar 16 y 17 años.

Progresar Trabajo.

Ingresantes o primeros años de Progresar Superior.

En cambio, los estudiantes más avanzados (últimos años) de Progresar Superior y el último año de Progresar Enfermería reciben el 100% de la beca (total) porque no tienen retenciones.

¿Cuánto cobra Progresar en septiembre 2023?

Los estudiantes que cobran el 80%, reciben $16.000 de beca por mes con el nuevo aumento. En cambio, quienes cobran el total perciben $20.000.

También puede suceder que en septiembre muchos tengan el retenido del 2022, por lo que deberían sumarlo. Como son aproximadamente $15.000, el total sería de $31.000, pero hay que tener en cuenta que los retenidos se pagan de forma paulatina durante todo el año.

Por otro lado hay que recordar que muchas personas se anotaron en Progresar Idiomas. Cuando finalicen los cursos de 4 meses, recibirán un plus de $12.000. Sin embargo, ya cerró la inscripción para lenguas extranjeras.

¿Cuándo y dónde cobro Progresar?

El cronograma ya se confirmó y es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1 > martes 12 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3 > miércoles 13 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5 > jueves 14 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7 > viernes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9 > lunes 18 de septiembre

La beca se deposita en los días mencionados y en las cuentas bancarias informadas por los beneficiarios a ANSES, aunque muchos también pueden cobrar por Correo Argentino cuando no tienen una cuenta. En ese sentido, es importante chequear la sección 'Cobros' de Mi ANSES para conocer fecha y lugar de pago, sobre todo cuando es la primera vez.

¿Cómo consultar el estado de solicitud de Progresar?

Es una duda muy frecuente de los últimos días porque, si bien la mayoría ya obtuvo el resultado de su inscripción, muchas personas aún no saben si fueron dadas de alta en Progresar. Para conocer esta información, hay varias opciones:

Consultar la opción 'Estado de solicitud' dentro de la página oficial de Progresar, aunque a veces puede estar desactualizada.

dentro de la página oficial de Progresar, aunque a veces puede estar desactualizada. Chequear la certificación negativa de ANSES, ya que figurará que la persona registra becas Progresar.

Revisar la sección 'Cobros' de Mi ANSES o Mi Argentina. Esto comprobará que el estudiante tiene fecha de cobro y por lo tanto es un titular activo del programa.

Cabe recordar que la segunda convocatoria de inscripción finalizó el 31 de agosto y ahora habrá que esperar a marzo de 2024, excepto para Progresar Trabajo, que está disponible hasta noviembre. Además, hay que saber que Progresar es compatible con AUH, Potenciar Trabajo y hasta SUAF, pero no con pensiones no contributivas. En el caso de Fomentar Empleo, los interesados se pueden anotar pero no podrán cobrar ambas prestaciones a la vez.