¿Cuándo cobro el bono de Potenciar Trabajo en septiembre?

A medida que avanza septiembre, se acercan más pagos que vienen esperando miles de beneficiarios, como el bono de Potenciar Trabajo. Si bien muchos esperaban cobrar todo junto, desde el inicio se anticipó que se dividirían.

Además, es importante recordar que este mes se cobra la primera cuota y habrá que esperar a octubre para recibir el resto. Sin embargo, hay otras prestaciones que se suman porque el programa es compatible con AUH y Tarjeta Alimentar, por ejemplo.

En esta nota repasamos cuándo se paga el bono de Potenciar Trabajo, los montos totales de septiembre con cada complemento, cómo saber si sos beneficiario y más detalles sobre compatibilidades y las posibilidades de inscripción.

¿Cuándo se cobra el bono de Potenciar Trabajo?

Tal como se había anticipado, el bono se deposita este viernes 15 de septiembre para todas las terminaciones de documento.

¿Cuánto cobro en septiembre 2023?

Si bien el refuerzo es de $20.000, se paga en dos cuotas de $10.000, una septiembre y la otra en octubre. Esto significa que este viernes los titulares percibirán la primera parte, lo que se suma a otras prestaciones de este mes:

Potenciar con aumento > $56.250 (se depositó el martes 5 de septiembre).

Bono > $10.000

Total > $66.250

Sin embargo, aquellas personas que cobren la asignación universal y les corresponda la Tarjeta Alimentar porque tienen hijos menores de 14 años, también reciben:

AUH > $13.674 por hijo o $44.530 por discapacidad.

Tarjeta Alimentar con aumento > $22.000 por un hijo, $34.500 por dos y $45.500 por tres o más.

En total, una persona que está dentro del programa y tiene un solo hijo debe cobrar $101.924, considerando a Potenciar, AUH y Alimentar. Sin embargo, todo se deposita en fechas distintas, ya que la AUH tiene un cronograma por terminación de DNI que empezó el viernes 8 con los terminados en 0 y se extiende hasta el jueves 21 con los finalizados en 9.

Importante: Potenciar aumenta de nuevo en octubre, al igual que otros planes sociales.

¿Cómo saber si cobro Potenciar Trabajo?

Para saber la situación de cada titular, se puede consultar en Mi Argentina o comunicarse con Desarrollo Social: 0800-222-3294 o [email protected] (se recomienda siempre tener el DNI a mano). Esto es, principalmente, porque muchos beneficiarios fueron dados de baja al no validar los datos a tiempo o no cumplir con la contraprestación de trabajo o estudio.

A su vez, algunas personas cobraron la mitad, por eso es importante consultar su estado en el programa con el ministerio para confirmar si les corresponderá el bono o no.

¿Hay inscripciones para Potenciar Trabajo?

No. Siempre es importante recordar que no existen altas, cupos ni inscripciones para Potenciar Trabajo en 2023 por decisión del Gobierno Nacional, lo que incluso fue publicado por decreto. Cualquier información u ofrecimiento de este estilo puede ser una estafa y por eso se recomienda no brindar datos personales ni bancarios a terceros.

Por otro lado, ante la consulta frecuente, hay que saber que no es compatible con Fomentar Empleo porque no se pueden cobrar ambas prestaciones, pero sí es posible hacer los cursos del programa. Toda esta información se puede consultar también en la unidad de gestión, la cual se puede modificar desde la página web.