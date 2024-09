Se hizo pasar por chino y frustró un intento de estafa virtual

Las estafas virtuales están al orden del día y los malvivientes cada vez se esfuerzan más para engañar a las personas con el fin de robar tantos sus datos personales. En esta ocasión, Julián Hong, más conocido como El panchero coreano en TikTok, subió un video donde se hizo pasar por chino para no ser estafado por un supuesto operado de Mercado Libre.

Su video superó los dos millones de visualizaciones.

A pocas horas de subir el contenido, su video se hizo tendencia y los usuarios quedaron enganchados por su estrategia de fingir que era chino para engañar a los estafadores detrás de un llamado por WhatsApp. "Me dijeron que me iba a llamar un asesor, y vamos a trolearlo porque esto es una estafa. No caigan en esto gente", comenzó diciendo el influencer.

El supuesto asesor de Mercado Libre argumentaba que el usuario tenía una deuda de $300.000 y Julián empezó a imitar el acento de una persona de nacionalidad china para molestar y cansar al delincuente. Rápidamente, el malviviente a toda costa quería lograr su objetivo y le ofreció un servicio especial. "¿Quiere que mande a una persona para realizar el pago? ¿Puede mañana a las tres de la tarde?", tiró.

Coreano panchero 1- Mercado Libre 0.

El tiktoker nunca flaqueó en su plan de engaño y le siguió tomando el pelo. El estafador ya había perdido la paciencia y en ese momento, El panchero coreano lo insultó para dar por terminado el intercambio telefónico.

Cuando recibís un e-mail, mensaje o llamada telefónica donde se hacen pasar por Mercado Libre o Mercado Pago: ¿qué hacer?

La plataforma de Mercado libre recomienda identificar la autenticidad de una comunicación es esencial para protegerse de ciberdelincuentes que se hacen pasar por una organización para engañar a las personas.

"Antes de responder a cualquier comunicación, comprobá que el contenido proviene de nuestras redes oficiales", indica.

Consejos de seguridad a tener en cuenta