Rompió su propio récord: lleva ingeridos más de 34.000 Big Macs

Donald Gorske, un estadounidense que tiene el récord Guinness como la persona que más hamburguesas Big Macs ha comido en toda su vida, amplió esta marca luego de ingerir 728 hamburguesas más en el 2023. Los datos actualizados del libro que recoge los números extremos indican que este ex agente penitenciario, que actualmente tiene 70 años, ha comido un total de 34.128 Big Macs a lo largo de su existencia.

Gorske comió su primera Big Mac el 17 de mayo de 1972. "En ese momento me dije que, probablemente, iba a comer esto el resto de mi vida. Tiré los cartones en el asiento de atrás y empecé a contarlos desde el primer día", dijo el hombre, quien lleva la cuenta de todas y cada una de las hamburguesas que ha comido desde entonces, e incluso conserva todos sus envases y recibos.

El estadounidense dijo que, desde un comienzo, sus hábitos alimentarios eran motivo de burla en su trabajo porque a cada tanto llegaban los medios de comunicación. "Si me dieran un dólar por cada vez que me dijeron dónde podría meterme las Big Macs, seguro me hubiera jubilado diez años antes", comentó.

En un principio, Gorske comía hasta nueve hamburguesas al día. Ahora, por su edad, puede comer apenas dos: una en el almuerzo y otra por la noche. Si bien ha dejado de ir a McDonald's todos los días, sus compras son de porciones grandes. Sin embargo, esto no quiere decir que haya sufrido problemas de salud. Cabe aclarar que el hombre no consume papas fritas y, a cambio, camina unos 10 kilómetros todos los días. "Muchos pensaron que ya estaría muerto, pero hace años que llevo el récord, uno de los más antiguos de Guinness", expresó.

La presencia de Donald Gorske en el local de McDonald's no pasa desapercibida, ya que su retrato está colgado en la pared. Su amor por este restaurante de comidas rápidas es tan grande que la propuesta de matrimonio a su esposa Mary la hizo en el estacionamiento del local.