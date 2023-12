En el vasto universo de las motocicletas, existe una fascinante diversidad que abarca desde imponentes monstruos de acero hasta creaciones diminutas que desafían las expectativas. En este contexto, la "Gunbus 410" y la "Smalltoe" ocupan extremos opuestos del espectro, destacando por su tamaño y singularidad.

La moto más pequeña del mundo: te lo contamos en 60 segundos

La Gunbus 410 se erige con orgullo como una de las motocicletas más imponentes del mundo, con sus imponentes 650 kilos de peso y una potencia deslumbrante de 350 CV, equiparándose en tamaño a un automóvil estándar. En contraste, la Smalltoe ganó el título Guinness a la motocicleta más pequeña, desafiando las convenciones con su diseño diminuto y peculiar.

Esta extravagante creación fue concebida en 2003 por el ingeniero sueco Tom Wilberg, reconocido por su previo logro, la "Big Toe", una mastodóntica moto de cinco metros de largo y dos metros de altura. La Smalltoe se presenta como una motocicleta de dos ruedas, con dimensiones sorprendentes: una rueda delantera de 16 milímetros y una trasera de 22 milímetros, aproximadamente seis veces más pequeña que la altura de un iPhone 12 mini.

Con una distancia entre ejes de 80 milímetros, una altura de 65 milímetros y un peso ligeramente superior a un kilogramo, la Smalltoe alberga en su interior un motor de gasolina de 0,3 CV, capaz de alcanzar la asombrosa velocidad de 2 km/h. Un dato que, aunque modesto en comparación con otras motocicletas, resalta la peculiaridad de esta diminuta creación.

La motivación detrás de esta ‘motito’ surge tras la pérdida del título Guinness de la motocicleta más grande por parte de la "Big Toe". Wilberg, decidido a volver a ingresar al libro de récords, demostró la funcionalidad de su creación mediante un recorrido de 11 metros. No obstante, el ingeniero reveló a Associated Press que podría haber recorrido una distancia mayor de no ser por la presencia de un armario en su camino. Cabe destacar que la Smalltoe, carece de frenos y suspensión, elementos esenciales que podrían generar incertidumbre a una velocidad de 2 km/h.

Desde su hazaña en 2003, esta pequeña pieza de ingeniería continúa figurando en el libro Guinness como la motocicleta más pequeña, dejando una huella única en la historia de las motocicletas y demostrando que la innovación puede encontrarse incluso en las creaciones más diminutas.