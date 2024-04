De ciencia ficción: desarrollan robots con tejidos musculares vivos

En 1984, cuando se lanzó Terminator, la ficción postulaba un androide recubierto con tejidos humanos, piel, músculos, capaz de imitar a una persona y pasar desapercibido entre ellas. Pasaron 40 años y aquella fantasía parece tomar visos de realidad. La robótica siguió avanzando al punto de construir máquinas humanoides o también perros robóticos con funciones soprendentes.

Pero un artículo publicado por Advanced Intelligent Systems, por investigadores del Instituto Técnico de Massachusetts (MIT), explica que también se investigó la manera en la que la robótica blanda podría utilizar componentes inspirados en la biología animal.

Este equipo también se propuso utilizar partes de tejido muscular vivo en combinación con partes robóticas sintéticas, en un desarrollo en que las creaciones fueron bautizadas como robots biohíbridos. Ritu Raman, director de la investigación, aclaró el asunto, señalando que los tejidos musculares de sus robots blandos se construyen a través de tejidos musculares de células de ratón, que posteriormente se integran de forma física en el esqueleto del robot, dónde trabajan como actuadores que mueven el robot al contraerse.

La principal dificultad radica en que el tejido muscular biológico ofrece resultados impredecibles, aunque destacan que han conseguido avances muy interesantes. En un principio, con estructuras muy poco rígidas y en las que una parte es resistente en una dirección y la otra permite el movimiento, haciendo así algo similar a cómo funcionan las células musculares de los seres humanos, y hasta advierten que podrían usarse tejidos musculares humanos.

La línea de investigación se topa ahora con otro tipo de problemas, como la pregunta de si estos desarrollos son éticos. En principio la investigación ha ido encaminada a desarrollar robots pequeños que podrían trabajar dentro del cuerpo humano de manera poco invasiva para así poder salvar la vida de personas que tienen problemas de salud.

Se trata de una investigación cuyas conclusiones podrían quedarse simplemente en este punto, pero es cierto que quizás en un futuro podrían utilizarse células musculares humanas para que el cuerpo no rechace las prótesis robóticas por ejemplo, o para crear prótesis biohíbridas.

Se aclara específicamente que ese no es exactamente el campo de esta investigación. Los científicos del MIT trabajan en robots blandos, sin pensar por ahora en experimentos más osados. Lo que no se puede dudar es que abre campos cuyo potencial todavía no se puede predecir.