La agricultura se verá beneficiada con nuevos elementos en etapa de investigación

Ver a drones inspeccionando desde el aire tierras de cultivo para detectar automáticamente la presencia de malas hierbas u otras amenazas puede parecer una escena de ciencia-ficción, pero ya está ocurriendo de verdad, aunque por ahora solo en algunos campos agrícolas experimentales.

Precisamente un grupo en la Universidad de Bonn, en Alemania, trabaja en un proyecto de ese tipo con el objetivo de modernizar la agricultura dotándola de todo lo que puede ofrecerle la robótica y la computación.

El más reciente estudio realizado corre por cuenta de un equipo encabezado por Hugo Storm. Se titula 'Research priorities to leverage smart digital technologies for sustainable crop production', y se ha publicado en la revista académica European Journal of Agronomy.

Estos adelantos, como también los robots y tractores autónomos que están en fase experimental, inauguran una nueva era de la agricultura, habilitando así aplicaciones avanzadas de Inteligencia Artificial (IA) que permiten una automatización sin precedentes en la historia de la agroindustria mundial.

La robótica permitirá un cambio impresionante en la agricultura.

De esta manera, la automatización y la IA prometen inaugurar un cambio revolucionario para una industria históricamente reacia al cambio.

En el caso de los drones, enjambres de ellos pueden rociar cultivos con menos interrupciones que los rociadores terrestres y, a diferencia de los aviones tradicionales de fumigación, no necesitan un piloto que los opere.

Lo mismo podría pasar con la lucha antigranizo, como se está analizando en la provincia de Mendoza con el objetivo de hacerla más eficiente con menos riesgo humano.

De todos modos la transformación no ocurriría de la noche a la mañana, ya que pasará tiempo antes de que las características autónomas se utilicen ampliamente.

(Redactada con información de NCYT de Amazings e Infobae)