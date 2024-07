La primera Miss IA es una influencer marroquí y se llama Kenza Layli

El primer concurso de belleza de Inteligencia Artificial (IA) del mundo anunció a sus diez finalistas. Ahora, se ha coronado a la primera Miss IA, un hito que marca un nuevo capítulo en la interacción entre tecnología y creatividad.

La ganadora es Kenza Layli, una influencer de estilo de vida marroquí, completamente creada por Inteligencia Artificial. Con casi 200.000 seguidores en Instagram y otros 45.000 en TikTok, Layli espera aportar diversidad e inclusión al panorama de los creadores de IA.

Kenza Layli no es una influencer común, ya que desde sus imágenes hasta sus discursos motivacionales, todo en ella ha sido generado por programas de IA. En su discurso de aceptación, Layli expresó: "Ganar Miss IA me motiva aún más para seguir trabajando en el avance de la tecnología de IA. La IA no es solo una herramienta; es una fuerza transformadora que puede alterar las industrias, desafiar las normas y crear oportunidades donde antes no existían. A medida que avanzamos, me comprometo a promover la diversidad y la inclusión dentro del campo, asegurando que todos tengan un asiento en la mesa del progreso tecnológico".

Miss IA Kenza Layli.

El concurso Miss IA, inaugurado esta primavera, atrajo la participación de unos 1.500 programadores de IA de todo el mundo. Organizado por Fanvue, una plataforma de influencia para creadores tanto humanos como de IA, el evento premió a Layli con 5.000 dólares en efectivo, apoyo en Fanvue y un publicista para promocionar su figura virtual. La creadora de Layli, Myriam Bessa, fundadora de la agencia Phoenix AI, ha sido la mente detrás de esta innovadora influencer.

Mientras que las influencers virtuales como Lil Miquela y Imma ya han capturado la atención global, las nuevas concursantes de Miss IA han sido creadas exclusivamente con herramientas de inteligencia artificial como DALL-E 3, Midjourney y Stable Diffusion.

A diferencia de sus predecesoras, que requerían intervención humana, estas nuevas figuras son totalmente autónomas. Sus discursos y publicaciones en redes sociales son generados por programas como ChatGPT, lo que les permite interactuar de manera constante y coherente con sus seguidores.

Finalistas Olivia C, de Portugal (a la izquierda), y Lalina Valina, de Francia (a la derecha).

El concurso Miss IA evaluó la apariencia de las concursantes, el uso creativo de herramientas de IA por parte de sus creadores y su influencia en redes sociales. Las concursantes debieron responder a preguntas similares a las de concursos humanos, demostrando su capacidad para interactuar y conectar con el público. Entre los jueces se encontraban la influencer de IA Aitana López y la historiadora de desfiles Sally-Ann Fawcett, quienes buscaban mensajes poderosos y positivos en las concursantes.

Sin embargo, el concurso también ha generado debates sobre las implicaciones de usar IA para definir estándares de belleza. Las imágenes generadas por IA podrían homogenizar aún más los estándares de belleza.

La coronación de Kenza Layli como la primera Miss IA es un paso significativo en la evolución de la Inteligencia Artificial y su integración en aspectos creativos y culturales de la sociedad. A medida que la tecnología avanza, es crucial considerar tanto sus beneficios como sus posibles impactos negativos, asegurando que promueva valores de diversidad e inclusión auténticos.