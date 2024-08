Indiana Jones and the Great Circle: novedades en la Gamescom

El 23 de agosto se perfila como una fecha clave para quienes esperan con ansias novedades del mundo de los videojuegos, ya que Xbox será el centro de atención en la Gamescom con una presentación especial. Durante este evento, se ofrecerá un nuevo adelanto de Indiana Jones and the Great Circle, el esperado título de MachineGames. Según rumores recientes, el directo también podría revelar la tan esperada fecha de lanzamiento del juego, lo que incrementa aún más la expectativa.

La participación de Xbox en la Gamescom fue confirmada a través de una publicación en Twitter/X, en la que se anticipan varias presentaciones destacadas, cada una de ellas con un nombre más impactante que el anterior. Desde la propia Xbox, se invita a los fans a no perderse este evento, que promete ser uno de los más importantes del año para la comunidad gamer.

Organiza tu calendario: juegos imperdibles en la Gamescom

La Gamescom estará repleta de novedades desde el 21 de agosto, fecha en la que se presentarán títulos tan esperados como Diablo Immortal, Overwatch 2, Forza Horizon 5, Dragon Ball: Sparking! ZERO, y Dustborn. El 22 de agosto será el turno de grandes lanzamientos como Microsoft Flight Simulator 2024, el recientemente anunciado Two Point Museum, The First Berserker: Khazan, Eternal Strands, Life is Strange: Double Exposure, entre otros.

Aunque Indiana Jones and the Great Circle de Bethesda Softworks se perfila como la joya de la corona el 23 de agosto, ese día no estará corto de novedades impactantes. Se espera que compartan protagonismo juegos tan importantes como 33 Immortals, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Metaphor: ReFantazio, Path of Exile 2, The First Descendant, Tails of Iron 2, y la más reciente actualización de Sea of Thieves.

En resumen, la Gamescom 2024 promete ser un evento inolvidable, con una alineación de títulos que seguramente captará la atención tanto de los fanáticos como de la prensa especializada. ¡No te lo podés perder!