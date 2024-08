Ferni de Gyldenfeldt: la folklorista trans no binaria y referente en redes sociales

Gracias a las redes sociales, podemos conocer y disfrutar de las nuevas identidades, celebridades, referentes sociales de nuestro país. En este caso, hablaremos de Ferni de Gyldenfeldt, quien en su cuenta de YouTube se describe como "cantora, música, intérprete, docente y comunicadora argentina".

Desde el inicio, Ferni se comprometió profundamente con su vida artística. Su irrupción en la música de raíz fue revolucionaria. No solo destaca su conocida participación en el Pre Cosquín, donde se le impidió competir en la categoría de solista vocal femenina por ser una cantante trans no binaria.

Sin embargo, tras la intervención del ya extinto INADI, se modificó el reglamento, eliminando la distinción de género en la categoría de solista vocal. Con el tiempo, se encargó de revolucionar el folklore porque le encontró la manera de resignificar clásicos para hacerlos inclusivos.

Otro de los momentos más significativos de Ferni, que permitió al público disfrutar de su talento y a muchos otros descubrirla, fue en su participación en el canal de YouTube de Esto es ¡FA! de Mex Urtizberea (63). La cantora reversionó en vivo El Arriero (1993), canción de Dividios, y los espectadores disfrutaron de su performance.

En una entrevista, Fermi habló sobre el mundo del folklore y de cómo su proyecto musical se va consolidando con el paso del tiempo. "Siento que se van abriendo muchas puertas. Por la voluntad, el tesón, el empecinamiento de una de seguir habitando esos espacios, de seguir llevando de esta forma sincera una propuesta, un folklore respetuoso, arcoíris, que hable de la poesía, del respeto, desde la multiplicidad de identidades que conforman esta sociedad desde un lugar amoroso", declaró a elDiarioAr.

Además, agregó que "mucha gente va acercándose, va escuchando este mensaje y eso es algo hermoso". "Creo que la gente va abriendo esas puertas, el pueblo, el público que se acerca y va pidiendo que una esté, va llenando las salas, ocupando las butacas", afirmó.

En un crecimiento constante de su figura en la escena nacional, a través de su talento y constancia en busca de abrir nuevas puertas en el país, Ferni mencionó a ese medio: "Me miro, me fijo dónde estaba el año anterior y digo ¡wow!. Parece pavada, pero no es menor para una, desde el arte autogestivo, entra más del doble de la gente que metíamos el año pasado".

"Entonces una observa que de repente puede animarse de a poco a cantar en otros escenarios. Puede llevar esta propuesta como la estamos llevando de vuelta en marzo de este año a Córdoba y Rosario y que pueda acercarse mucha gente, viajar como estuve en Tanti, en Icho Cruz, empezar a recorrer el Gran Buenos Aires, haber estado en Berazategui, en Vicente López, en Munro, haber ido varias veces este año a La Plata. Estas son las puertas que se van abriendo", sumó.

Finalmente, la cantora se refirió a los trolls de las redes y remarcó que todavía "no han muerto, están presentes". "Hay muchos comentarios de odio. Y también me parece que a veces esos comentarios, saber que esa gente existe, condicionan un poco a algunos programadores, que no se animan todavía a convocar a alguna artista, algún artista trans no binarie en algún festival. Esas cosas todavía ocurren, pero me parece que muy prontito se van a dar vuelta. Porque este mensaje, estas propuestas son de mucha calidad, también de mucha humanidad", cerró.