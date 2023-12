Cumplidas las 00 horas del 25 de diciembre chocan las copas, nos fundimos en abrazos de cariño y buenos augurios, y nos surge la inquietud si recibiremos algún regalo. Es una sana tradición de nuestras mesas que las mismas sean, en muchos casos, numerosas, y, por lo tanto, a veces recibimos algún regalo que no nos calza a la perfección o no es de nuestra preferencia.

Cabe aclarar una buena noticia para todos esos casos donde no quedamos del todo convencidos con nuestro presente navideño: la gran mayoría de estos regalos se pueden cambiar.

Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de detalles. Por ejemplo, en caso de que se trate de productos electrónicos, (celulares, televisores, heladeras, etc), solo podés devolver el producto y pedir que te devuelvan el dinero si tiene una falla que no permite usarlo o no puede ser arreglado (Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1056 y 1057).

La compra de los electrodomésticos cubre seis meses para artículos nuevos y tres para la compra de usados. Para hacer un cambio se necesita la factura o comprobante de pago que se recibió al momento de la adquisición.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como así también en la mayoría de las provincias, hay diez días para devolver los productos perecederos y 30 días para devolver los no perecederos.

Compras por internet

Cuando comprás por Internet, correo, teléfono o venta domiciliaria también podés arrepentirte y pedir que te devuelvan el dinero. Tenés que devolver el producto como lo recibiste. Los gastos de devolución están a cargo del vendedor. (Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1110. Ley 24.240. Ley de defensa del consumidor, Art. 34).

¿Hasta cuándo tengo tiene de devolver un producto adquirido fuera del comercio?

Tenés 10 días desde que lo compraste o desde que recibiste el producto. (Código Civil y Comercial, artículo 441 Ley de defensa del consumidor, Art. 4 y 9).

Siempre te podés arrepentir de la compra que hiciste por internet dentro del plazo de 10 días y pedir que te devuelvan el dinero.

Cabe aclarar que cualquier aviso que prohíbe las devoluciones no tiene valor. (Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1110).

Es importante resaltar que el vendedor debe pagar los gastos por la devolución del producto que compraste por internet, según contempla la Ley 24.240. Ley de defensa del consumidor, Art. 34, y el Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1115).

¿Qué regalos no se pueden devolver?

No se pueden devolver los productos personalizados, por ejemplo, los que tienen tu nombre o tu foto. Tampoco, Los discos compactos, videos o programas de computación que podés instalar de forma inmediata y después seguir usando.

Tampoco los diarios o revistas, aunque podes reclamar un cambio por errores de impresión.