Ivana Marinelli, médica del Hospital Pediátrico Notti, conversó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y, en primer lugar, nos indicó que todo debe empezar con un concepto de prevención más allá de las fiestas de fin de año:

“La prevención es la primera línea de tratamiento en todas las lesiones que puedan ocurrir, no solo en las fiestas sino en todo el año, pero en esta época, época de verano, en donde los chicos no tienen actividades pautadas por escuela, están más en riesgo de sufrir este tipo de accidentes, por lo que la prevención es una de las primeras cosas que tenemos que hacer”.

Ivana Marinelli, médica (cortesía canal 9)

Cuidado de los más pequeños

Después, la médica explicó: “Los cuidados que tengamos con los chicos dentro de la casa son importantes, en esta época de verano. Tenemos pacientes que ingresan por ahogamiento, por asfixia por inmersión, por asfixia, por elementos pequeños, por juegos o alimentos. Son muchos los tipos de lesiones que podemos encontrar y que necesitan su prevención”.

Alimentos que requieren vigilancia

“Hay que tener en cuenta que un niño chico no tendría que estar recibiendo alimentos que no pueda manejar, por ejemplo, en esta época tenemos mucho lo que son frutos secos, garrapiñadas y si un niño no lo puede masticar bien, lo aspira, se va a su vía aérea y puede sufrir un ahogamiento por el alimento”.

¿Cómo actuar en caso de ahogamiento?

La profesional explicó el paso a paso a seguir: “En caso de que pase, en primer momento hay que fijarse si el niño tose, si tose sabemos que no hay una obstrucción total de su vía aérea, por la cual si el paciente sigue con dificultad respiratoria hay que llevarlo a un centro asistencial donde se le hace el procedimiento para retirar eso.

Ahora, si el niño no puede toser, no se le escucha la voz, es una situación de emergencia, tenemos que suponer que el objeto está obstruyendo toda su vía aérea, entonces hay que empezar a hacer las maniobras de Heimlich, estas son las que se utilizan para la desobstrucción y tienen que estar pautadas”.

Las maniobras de Heimlich en recién nacidos y en niños

“Esto sería en un bebé chiquito, un lactante. Podemos hacer cinco golpes en la espalda, con la cabeza del bebé un poco hacia abajo y cinco compresiones en la zona del pecho. Y en la víctima más grande, el niño, la maniobra de Heimlich es similar al de adulto. Con las dos manos, los dos puños colocados en la zona de la boca del estómago haciendo la fuerza necesaria para poder sacar ese objeto de la vía área y llamar al Servicio de Emergencia”, desarrolló la médica.

“Si el chico pierde el conocimiento, deja de tener esfuerzo respiratorio, tenemos que considerar que estamos frente a un paro cardio respiratorio y hay que iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar”.

La maniobra de Heimlich

Casos de niños quemados y traumatismos

“Niños quemados, afortunadamente desde la prohibición de la pirotecnia, hubo menor cantidad de niños que han ingresado por quemaduras por pirotecnia. Sí tenemos niños quemados por otro tipo de incidentes, por manejo de líquidos calientes, por ejemplo”.

“En lo que refiere a alimentación hemos tenido casos que han sido graves, también en lo que refiere a traumatismos que se pueden tener en la vía pública, los traumatismos por accidentes viales. Hubo casos en los que se ha llegado al fallecimiento”, exhortó Marinelli.

Vigilancia en piletas y espejos de agua

“Es muy frecuente en esta época, con el calor que hace, los ahogamientos. Hay que hacer un capítulo aparte en esto para poder prevenirlo y tener en cuenta que los niños se pueden ahogar en cualquier reservorio de agua. Hay que tener en cuenta que el niño requiere vigilancia activa mientras esté jugando en el agua.

No dejar elementos con agua, hay chicos que se pueden ahogar hasta en una palangana. Y en los adolescentes, el hecho de refrescarse en cauces de riego es extremadamente peligroso”, concluyó la profesional.

Producción Periodística: Daniel Gallardo