Complicaciones económicas en todos los niveles sociales

El Interactivo dialogó con Germán Romero, director Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, quien comentó:

“Nosotros culminamos un informe donde hemos tipificado los estratos sociales” y agregó que “ocurren serias complicaciones en todos los estratos sociales. Para que se entienda, más allá de los ingresos que tenga un hogar, la inflación de largos años, este último ajuste de trimestre, el último bimestre 2023, el primer bimestre 2024, las nuevas políticas económicas atraviesan transversalmente a toda la sociedad”.

“Se complica la situación para poder hacer frente a lo que hicimos frente, por ejemplo, durante el 2023. En cosas muy sustanciales como, por ejemplo, la educación privada. Muchas familias han optado por abandonar la educación primaria y secundaria privada y traspasarse a la escuela pública"

"También ocurre lo mismo en mayor grado con las universidades privadas. Se pasan a la universidad pública y ocurre algo muy central en lo que es salud. Las obras sociales privadas están dejando de ser pagadas y la gente se pasa al sistema de salud público, con el riesgo que eso representa en materia que se sature”, explicó.

Recortes por todos lados

“Hemos determinado que 860 mil pesos necesita una familia para ingresar a la parte baja de la clase media, a partir de allí hagamos de cuenta que la clase media se va empobreciendo cada día. Después vienen los estratos sociales más bajos, en donde el recorte ya no pasa por suspender un viaje al exterior, suspender las vacaciones, evitar el cambio de vehículo, ya pasa por recorte de indumentaria, de medicamentos".

"Y cuando llegamos al último eslabón, el recorte de alimentos es cada vez mayor, más aún cuando tenemos la canasta escolar, sea escuela pública o privada, el costo que tiene esto más los salarios licuados, realmente la situación es muy difícil para toda la sociedad en general”, remarcó Romero.

“9 de cada 10 familias siguen financiando alimentos. Ese 1% restante no va a ser porque está en una situación económica financiera distinta, pero 9 de cada 10 familias financian algún tipo de alimento".

"En principio era la tarjeta de crédito la herramienta de financiación más utilizada, seguida por el fiado, esa costumbre de confianza entre comerciantes, pero de hace 60 días a esta parte la tarjeta de crédito pasó a segundo lugar por una cuestión simple, las tarjetas agotaron su cupo, porque la principal deuda que tienen las familias argentinas es con las tarjetas de créditos y buscando financiación en los comercios de proximidad”, agregó.

“Lamentablemente, la clase media en Argentina está degradada. Todos los días parte de esa clase media pasa a clase baja, pasa la línea de pobreza. Decimos, si 860 mil pesos es lo que se precisa para ingresar a la parte baja de la clase media, dos salarios en esta Argentina muchas veces no alcanzan para serlo".

"Pero, más allá de los números, no es clase media alguien que no puede comprar indumentaria para sus hijos, que no puede comprar un poco más de la canasta básica alimentaria, que no puede realizar un viaje, mucha gente se tomó licencia por vacaciones este verano, pero se quedó en su casa porque no tuvo ni para ir a las sierras ni para ir a ningún lugar turístico”, concluyó.

Lo que se puede comprar con mil pesos

Ante la consulta sobre qué se puede comprar hoy con ese monto, dijo: “180 gramos de carne. Medio kilo de pan, no te alcanza para un kilo de arroz, poniendo unos pesos más no te alcanza para un paquete de fideos de medio kilo. Lamentablemente, mil pesos no alcanzan para nada. Un sachet de leche de oferta puede estar en 900 pesos, pero uno de marca media está en 1200”, comentó.

