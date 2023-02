Noelia Moreno: “Quiero ser recordada como una buena reina”

Las Heras se vistió de fiesta y celebró Vendimia de las cosas simples, en la que Noelia Micaela Moreno Rico representó al distrito de El Challao y con 38 votos fue coronada reina departamental.

“Fue una noche hermosa y cuando me eligieron reina me pareció increíble, no me lo esperaba. Fue una noche mágica que repetiría mil veces”, recordó Noelia en diálogo con el programa Metaverso, por Ciudadano News.

La flamante soberana se define como una amante de Vendimia, no solo por ser “una tradición, patrimonio y cultura de la provincia”, sino también por el vínculo que generó desde chica cuando de niña “iba al carrusel con mis tías, primas, mi mamá y mi hermano, y pedía fotos a las reinas”.

La realidad que le toca vivir le resulta aún difícil de creer porque se repite la historia de antes, pero ahora, a la inversa: “Viene la gente, los niños y me piden una foto, me abrazan y me dicen que quieren ser reinas cuando sean grandes y la calidad de la gente es algo hermoso, aún más lindo de lo que uno piensa que va a ser”, dijo.

Y con voz esperanzadora, anheló: “Ojalá que los pueda representar de la mejor manera, que puedan decir ‘¡qué buena reina elegimos!’”, confesó.

La joven cursa la Licenciatura en Turismo, y confiesa que en el caso de ser electa Reina Nacional sueña con poder trabajar en “algo relacionado al turismo, y a la sustentabilidad y accesibilidad, pero también con los niños y con los adultos mayores”.

Consultada por las bondades de su departamento, la soberana lasherina aprovechó sus conocimientos en turismo para recomendar a visitantes locales, nacionales y extranjeros disfrutar de Las Heras: “En la época de invierno tenés la parte de alta montaña, que los turistas se enloquecen con la nieve y los deportes; recomendaría subir al Cerro Arco, después el Aconcagua, aunque hay que entrenar un montón y hay gente que viene exclusivamente a la Argentina, a Las Heras, a subir el cerro, un lugar muy emblemático”.

Y agregó: “También tenemos Villavicencio y un montón de lugares para visitar, entretenerse y hacer deportes y turismo aventura”.

Noelia destacó también que como departamento “en los últimos años hemos crecido un montón y tenemos que seguir por ese camino todos juntos, trabajando para que Las Heras siga creciendo, así seguiremos mejorando, es por ahí”.

La joven comentó que en sus tiempos libres le gusta leer, ver series y películas, pero remarcó que “si uno puede leer toda la esencia de la historia, no se pierde nada y es un mundo hermoso en donde te metés, donde vos mismo vas creando con tu mente”.

En cuanto a las redes sociales la representante de Las Heras contó que la que más utiliza es Instagram, “pero mis favoritas son Twitter y YouTube, que son más útiles, porque en Twitter uno se entera de las noticias y YouTube lo veo como una red social donde es increíble que uno puede aprender a hacer cualquier cosa. Es una muy buena herramienta”.

Por último, la soberana no dudó en afirmar que “representar a Las Heras es un honor y representar a toda Mendoza sería un sueño cumplido, un honor enorme”. A su vez agradeció “a todos los trabajadores de la vid que hacen que año a año nosotros podamos disfrutar de nuestra Vendimia. Ellos son los verdaderos protagonistas de la Vendimia”.

Entrevista: Gabriel Landart y Rebeca Miranda