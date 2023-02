Ana Laura Verde: “La Vendimia está en el corazón de los mendocinos”

Ana Laura Verde tiene 22 años y fue coronada reina de la Vendimia de La Paz en la fiesta Racimos de sabiduría representando al club Defensores del Este.

“Fue una fiesta muy linda, una votación casi histórica y estoy más que agradecida y llena de orgullo por poder representar a mi pueblo dijo la reina electa a Ciudadano News.

La soberana paceña confesó que se siente “muy agradecida” por el lugar que ahora ocupa. “Para mí es una responsabilidad muy grande poder dejar a mi departamento lo mejor representado posible”, dijo.

Consultada por lo que significa para ella Vendimia, remarcó que “es algo que está en el corazón de todos los mendocinos, no solo por la fiesta”, y amplió diciendo: “Para mí, Vendimia es un concepto más amplio que abarca a todos los hacedores del mundo del vino”.

Al describir las virtudes de su departamento, no dudó en remarcar que “La Paz es un pueblo muy hermoso y la calidad de la gente es inigualable”. Luego destacó: “Además de tener muchos puntos turísticos, como la plaza, iglesias y puntos verdes, tenemos maratones a las que viene mucha gente, tanto de la provincia como del país, y también se hace la carrera 4x4 en el río Tunuyán”.

Luego invitó a “mendocinos y turistas a visitar nuestros campos y comer un buen asado en alguno de nuestros puestos, porque ese recuerdo se lo llevarán para siempre”.

La joven soberana, que cursa la licenciatura en Enología, se confiesa una apasionada por el mundo de la vid y el vino, y cuenta que se está iniciando con un pequeño viñedo, “porque el día de mañana quiero seguir dedicándome a la vitivinicultura”, afirmó.

“Cuando empecé a estudiar la carrera, ya hace tres años, decidimos con mi familia comenzar a hacer vinos caseros, los que consumimos con amigos o en cumpleaños”, cuenta. Y agrega que sus varietales favoritos son el Malbec y el Cabernet Sauvignon.

La paceña destacó que, entre sus proyectos como soberana departamental, “uno de los más importantes está relacionado con los elaboradores de vino casero en mi departamento, para hacer resurgir la producción vitivinícola y nuestros vinos”.

Ana Laura cuenta que le gustaría ser recordada por su pueblo por “los proyectos que voy a presentar y por mi persona. He estado recorriendo casi todo el departamento, cuando fui candidata lo recorrí casi en un 80% y a la gente le gustó mucho. Recibimos mucho cariño”.

Sus recorridas fueron puerta por puerta, casi en modo campaña política, aunque aseguró que no está interesada en esos temas. “Me tomé mi tiempo y recorrí casa por casa, más que nada para que me pudieran conocer un poco más todos los vecinos”, relató.

Como experiencia de esos encuentros contó que “con la Vendimia estaban todos emocionados y no me transmitieron ningún tipo de problemas. Sí, participé con viñateros que, como nosotros, han sido afectados por las heladas y desde el municipio les están dando ayuda a todos ellos”.

La joven, que elige las series de época al estilo The Crown o Peaky Blinders para distraerse, sueña con lograr el cetro nacional, y destaca que para ella “sería un honor enorme, más que nada para mi familia y para todo mi departamento, porque hemos tenido solo una reina nacional”.

Profundizando en por qué sería tan importante para su familia, dijo: “Cuando mis abuelos y bisabuelos llegaron de Italia a La Paz, se dedicaron a lo que sabían hacer, la vitivinicultura. Entonces, sería un honor enorme poder representar esa tarea”.

En cuanto a sus proyectos sobre qué haría si llegara a coronarse en el Frank Romero Day, afirmó que le gustaría “promocionar todos los puntos turísticos de Mendoza y hacer conocer sus vinos. Y también que la gente pueda conocer mejor mi pueblo, porque no muchos lo conocen. Todos piensan que está muy alejado de todo y en realidad no estamos tan lejos”.

Entrevista: Gabriel Landart y Rebeca Miranda para Ciudadano News.