Julieta Bosquet: “El trabajador viñatero es fundamental para la vendimia y se lo debe cuidar”

“Esta semana estamos a mil”, comenzó diciendo la nueva soberana de Lujan de Cuyo, Julieta Bosquet, en los micrófonos del programa Metaverso, de Ciudadano.News. Rápidamente, aclaró que si bien el calendario es agotador “disfruta cada segundo de esta experiencia”.

Luego sinceró entre sonrisas que “las vivencias de estos días es algo que me encanta, es lo que siempre quise, estoy recontenta, a pesar del cansancio”. En cuanto a por qué decidió postularse, la soberana no titubeó en responder “desde chica me gusta Vendimia”.

Contó después “tengo una prima que fue reina en el 2010, Paola Callejón, y después de ahí, recuerdo jugar con mis hermanos a vendimia, como acompañamos a Paola, muchos recuerdos”.

“Después de eso, pensé que este era mi momento, aunque al principio me costó entre nervios y miedos, pero tomé la decisión” comentó con la simpatía que la caracteriza. También contó que en el momento en que mencionaron su nombre como nueva soberana de Lujan “quedé shockeada, realmente no lo podía creer, no me lo esperaba”.

Julieta confesó que “iba con otras expectativas” que pasaban más “por la experiencia, conocer gente nueva, hacer nuevas amigas y cuando dijeron mi nombre no caía”.

La reina tiene 20 años, estudia Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios. Cursará segundo año en el 2024 y llevó su vocación al proyecto de Vendimia. “Mi idea se llama 'Sol y Vendimia' y consta de tener en cuanta al viñatero y decidí confeccionar la indumentaria de trabajo”.

Con la idea de proteger a los trabajadores, Julieta ha confeccionado “remeras mangas largas con filtro UV”. También, pensó en otros accesorios, por eso “he diseñado sombreros, cubrenuca y cara, con filtro UV por las largas jornadas expuestos al sol cuando está muy fuerte, y es importante también el cuidado de la piel”.

“El trabajador viñatero es fundamental para la vendimia y se lo debe cuidar” sentenció la reina de Luján, que además tiene pensado plantearlo en caso de resultar electa con la corona nacional.

Sobre lo que significa portar los atributos de su departamento, adujo “me considero una persona súper responsable y así voy a encarar mi reinado” además dijo que “siente pleno orgullo de ser la representante de todos los lujaninos”.

Sobre el mismo tema continuó diciendo, “Lujan es un departamento muy hermoso y considero que tiene muchos potenciales, como nuestros viñedos, restaurantes reconocidos con estrellas Michelin, nuevos espacios verdes con espacios recreativos, el dique Potrerillos, las Termas de Cacheuta en fin, Luján es increíble”.

En su mensaje final invitó a “todos los mendocinos a disfrutar de Vendimia” y aprovecho la oportunidad para agradecer a “todo Luján, por el afecto, el apoyo y la confianza”.

Julieta, quien representó a La Puntilla, resultó electa en la celebración "Postales de un pueblo con identidad" que se llevó a cabo en el Multiespacio Cultural. Mientras que Paz Egea de Potrerillos se coronó como virreina departamental.