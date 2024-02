Candela Carricondo: “Es increíble la experiencia que estoy viviendo”

La ajetreada agenda de la soberana repercute, notablemente, en su voz. Pese a ello, Candela Carricondo Cecconato, apenas comienza el dialogo con el programa Metaverso de Ciudadano News, sostiene: “Estoy muy contenta y orgullosa de poder representar a mi departamento”.

Luego continuó diciendo: “Es increíble la experiencia que estoy viviendo, una locura. Está muy bueno todo lo que es el mundo de Vendimia”.

La joven soberana de 19 años es esteticista y se declara “enamorada de lo que hace”, aunque lleva pocos meses en el rubro y en su horizonte esta “seguir una carrera universitaria”, todavía se encuentra en tiempos de definirse por cual.

Consultada por la relación que la une a Vendimia, Candela, contestó rápidamente y con orgullo: “Tengo dos tías que son reinas, una departamental y otra nacional, Patricia Cecconato” (Reina Nacional de la Vendimia 1991), que estuvo presente en su coronación.

Candela junto a su tía, Patricia Cecconato, quien fue Reina Nacional de la Vendimia en 1991.

Con semejante legado dice que “siente un poco de presión” por sus antecedentes familiares y “la gente de Malargüe está muy ilusionada”. También aclaró que pese a esto “lo disfruta a su manera”.

Entre risas tímidas, cuenta: “La gente me reconoce por la calle y me brinda mucho apoyo y afecto. Todos me dicen: 'Hola su majestad'”. En cuanto a su proyecto, dice no tenerlo definido aún, pero seguramente ira por “el lado del turismo”.

Otro de los intereses de Candela tiene que ver con la difusión de la fiesta máxima de los mendocinos: “Sobre todo en las generaciones más jóvenes, hay mucha gente que no conoce en profundidad todo el trabajo que se hace en la vitivinicultura”.

Sobre su Malargüe natal, mencionó que es “notable el crecimiento año tras año y, sobre todo, en cuanto a la propuesta cultural y nocturna. Lo que ha generado que ya no sea ese pueblo apagado” del Sur mendocino.

En su mensaje final para los mendocinos dijo: “Quiero agradecer el apoyo que recibo constantemente, espero que disfruten de Vendimia, tanto como lo estoy disfrutando yo”.

Candela resultó electa en la celebración Malargüe, tierra de progreso, que se realizó en el marco de la segunda jornada de la Fiesta Nacional del Chivo. Mientras que María Nicole Manginoni fue coronada como virreina del departamento.