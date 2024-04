Félix González, firme ante modificaciones en el Código Minero

"La fuerte posición que asumí ante las modificaciones del Código de Procedimiento Minero, apuntan a respaldar a la minería como política de Estado", resaltó el senador provincial mendocino Félix González (PJ) en declaraciones a Ciudadano.News.

El legislador comenzó dejando en claro que apoya la explotación minera y donde hacerla: "Hoy en el único lugar donde estamos en condiciones de avanzar seriamente, porque creemos que hay licencia social y se puede trabajar es en Malargüe. La visión que compartimos con distintos legisladores que todo el esfuerzo debería estar, por lo menos en esta etapa, concentrado en ese lugar, porque cualquier otra acción que se genere en otro lugar genera temores y reavivan fantasmas".

Al responder sobre por qué no apoyó las modificaciones al Código de Procedimiento Minero, destacó: "La derogación de la Ley de la Dirección de Minería, desarmaba la Dirección de Minería, que tiene características que son interesantes y que teníamos que preservar. La limitante que tiene es que en la actualidad para ser director de minería hay que ser geólogo y el Gobierno provincial ha definido que la persona que se va a hacer cargo de esa área no lo es. Entonces nosotros creemos que hay que modificar esa condición, pero conservar la estructura".

González también agregó: "Las políticas tienen que ser contundentes, entonces planteamos que la Dirección de Minería tiene que estar en Malargüe, esta es una señal contundente de para todo Mendoza, de cuál es la prioridad que tenemos políticamente pensando para el futuro".

Sobre el tercer aspecto que resaltó para no apoyar la Ley, indicó: "Es mala la herramienta que estamos usando para intervenir en el sector de la minería, a través de la empresa Impulsa, y en esta Ley se le otorgaban prioridades para trabajar sobre el sistema en general, que nos parecía que no era positiva hacerlo, por lo menos con este diseño institucional que tiene Impulsa y ahí sí tenemos críticas que si no se resuelven nos harán dar un paso en falso".

Finalmente, el senador peronista reflexionó sobre la necesidad de que Mendoza tenga políticas de Estado en materia minera y explicó el porqué: "Si Mendoza realmente quiere hacer las cosas bien, tiene que crear instituciones que piensen en ese mediano y largo plazo. Hay que lograr un gran acuerdo político y el gobernador tiene que tener un diálogo más fluido con el intendente de Malargüe y crear las condiciones para pensar en términos de crecimiento".

Producción periodística: Daniel Gallardo