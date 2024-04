El nuevo sueldo de los docentes mendocinos

El Gobierno de Mendoza ha anunciado ajustes salariales para los docentes luego de las negociaciones con el SUTE. Estos cambios afectan los salarios básicos, las escalas de salario mínimo neto garantizado y los ítems adicionales para docentes de frontera, escuelas albergues, directivos y celadores.

En detalle, el salario mínimo para un docente de grado sin antigüedad será el siguiente:

Abril: $325.000

Mayo: $350.000

Junio: $365.000

Además, se han incluido sumas no remunerativas y no bonificables para aquellos trabajadores cuyos salarios brutos en marzo no superen dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil:

Abril: $70.000

Mayo: $50.000

Junio: $30.000

También se han realizado modificaciones en los siguientes ítems:

Ítem 1699 — Frontera Docente: a partir de abril de 2024, este ítem será equivalente al 70% del índice básico docente por mil puntos. Ítem 3073 — Adicional Variable DGE: a partir de abril de 2024, este ítem será equivalente al 60% del índice básico docente por mil puntos, para los docentes que se desempeñen en forma normal y habitual en escuelas albergue, como maestros de grado, educación inicial y especial albergue. Ítem 1484 — Adicional Escuela Albergue Nivel Secundario: a partir de abril de 2024, este ítem será equivalente al 60% del índice básico docente por mil puntos, para los docentes de nivel secundario que se desempeñen en forma normal y habitual en escuelas albergue. Ítem 1345 — Ubicación Establecimiento Educativo (Zona): será equivalente al 100% del básico para los docentes que presten funciones en estos establecimientos de forma normal y habitual. Ítem 2049 — Directivos Docentes: se han definido mejoras para los profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar que prestan servicio en las escuelas de Mendoza. El coeficiente se modificará de forma progresiva hasta junio.

Descripción de horas y antigüedad, así como los haberes brutos por cargo para los meses de abril, mayo y junio:

Maestro de grado (primaria común) sin antigüedad : Abril: $373.415,08 Mayo: $401.815,50 Junio: $420.215,93

Maestro de grado (primaria común) 10 años : Abril: $399.497,46 Mayo: $429.782,67 Junio: $450.067,88

Maestro de grado (primaria común) 20 años : Abril: $436.898,88 Mayo: $468.440,62 Junio: $489.982,36

Director (primaria común) sin antigüedad : Abril: $597.417,70 Mayo: $639.878,62 Junio: $682.339,54

Director (primaria común) 10 años : Abril: $717.748,79 Mayo: $768.905,15 Junio: $820.061,51

Director (primaria común) 20 años : Abril: $795.754,85 Mayo: $852.708,17 Junio: $909.661,48

Maestro de grado (albergue) sin antigüedad : Abril: $429.723,96 Mayo: $462.155,14 Junio: $484.586,31

Maestro de grado (albergue) 10 años : Abril: $461.228,98 Mayo: $495.952,59 Junio: $520.676,20

Maestro de grado (albergue) 20 años : Abril: $502.591,62 Mayo: $538.843,51 Junio: $565.095,40



