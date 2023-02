Johanna Vucevic Servilla: “Vendimia es trabajo”

Johanna Vucevic Servilla fue elegida Reina de la Vendimia de Junín en la celebración realizada en el Parque Dueño del Sol.

La soberana representó al distrito Rodríguez Peña, tiene 23 años, cursa la carrera de Medicina y juega al hockey patín defendiendo los colores de Andes Talleres.

Al referirse a sus sueños como Reina Nacional de la Vendimia, sostuvo en Ciudadano News que no quiere ser “solo la cara bonita que es la reina, sino ser la reina que conversó con la gente, que vio las necesidades, porque Vendimia va un poquito más allá”.

Luego manifestó que pretende “ser recordada por dejar una huella en el departamento, tratando de dejarlo en lo más alto”. Ahora vamos por la corona nacional si Dios quiere”.

Al rememorar la fiesta en la que fue electa, dijo que “fue muy emocionante, con más de 300 artistas y cerca de 40 mil espectadores. Me pone la piel de gallina recordar lo que viví”.

“Para mí vendimia es trabajo”, comentó después, y agregó que “no solo el trabajo de la vid, sino de todas las familias. Hay familias donde trabaja el papá, la mamá queda en la casa con los niños y eso también es trabajo”.

Una de las cosas que la impulsó a ser reina es que “podemos tomar una postura de intermediaria entre el pueblo y las autoridades para poder hacer proyectos y trabajar en conjunto todos juntos”.

La reina de Junín contó que tiene como proyecto social “trabajar con dos ámbitos: los infantojuveniles y los adultos mayores”. En ese sentido, señaló que le gustaría realizar charlas integradoras con adolescentes, “pero no como las que dan en los colegios, que son muy básicas en materia de educación sexual”.

Mientras que “con los adultos mayores, trabajar en prevención y promoción de la salud, hipertensión, prevención de infartos, una buena alimentación. Tratar de traer profesionales que den charlas en todo el departamento”.

La representante de Rodríguez Peña contó que no está “interesada en los temas de la actualidad y la política”, y que por sus estudios y el deporte no tiene mucho tiempo para ver series, y cuando lo intenta se queda dormida.

“Sí, leo, obviamente libros y artículos con relación a lo que estudio, porque el tiempo que tengo lo ocupo para estudiar, pero toda mi vida ha sido así. A los 7 años arranqué con hockey y lo tomé como una responsabilidad; también iba a inglés”.

Entre las redes sociales, la soberana vendimial de Junín elige TikTok, y cuenta entre risas que “no me quita mucho tiempo, pero veo recetas de comidas o maquillajes para que me hagan porque no sirvo para pintarme”.

Johanna vive con intensidad el mundo de la vitivinicultura, y entre sus varietales favoritos están actualmente “un Bonarda, muy de mi pueblo, el vino Raíces de Junín, y blanco también, Corazón de Mujer, muy rico con algo dulce para el postre. Es muy rico, me gusta mucho el vino”.

También destacó “el esfuerzo día a día de los contratistas, los productores, de los que trabajan. Acá hemos tenido lamentablemente muchas contingencias climáticas, fincas dañadas al 90%. Un dolor inmenso que viví en carne propia porque mi abuelo ha sido contratista toda su vida”.

“Los admiro por la fe y esperanza que tienen. El dolor se siente, pero al otro día van a trabajar y con la esperanza para el otro año”, reflexiona.

Johanna remarcó también la importancia de “perseguir los sueños. Veía muy lejos el hecho de ser reina, pero me presenté por una cuestión mía, que quería salir de la rutina, que no me encontraba, que estaba agotada de tanta rutina... Y dije, voy a probar algo nuevo y sin miedo”.

Johana dejó un mensaje final y es que “que cada mendocino persiga sus sueños, que luche, que trabaje para eso, porque tarde o temprano vamos a tener recompensa”.

Entrevista: Gabriel Landart y Rebeca Miranda