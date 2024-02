Emir Andraos: "Creemos que va a ser una buena cosecha para Tunuyán"

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, estuvo presente en la novena edición del Desayuno Real, evento organizado por el Grupo Cooperativa y en declaración a CiudadanoNews, hablo de la realidad vendimial y cosecha de ese Oasis Productivo.

"Los números de que tenemos de la producción son buenos, evidentemente hay un buen stock de cosecha y por suerte hasta el momento hemos tenido bueno. No hemos tenido inclemencias climáticas que han afectado de manera directa o como ha pasado hoy en día de ayer en algunos departamentos, así que creemos que va a ser buena, hay una buena cosecha para este año".

Y continuó: "Todo lo que tiene que ver con una que terminan siendo vinos de exportación, no con perfiles portadores, así que en eso, contento y bueno acompañando siempre al grupo productivo con la Cámara de Comercio y también asesorándonos permanentemente de cómo eran los perfiles para los próximos años, pero la suerte y sobre todo porque se sigue expandiendo no la tierra sembrada en el departamento hay cada vez mayor volumen de uvas, así que hasta ahí venimos".

Con referencia a la situación de su departamento expresó: "Nosotros con mucha disciplina, con mucha tesura y tratando de ahorrar en cada uno de los puntos. Eso creo que tiene que ver con plantear este panorama tan complejo que hay económico, financiero. Ver la administración, digamos de cada uno de los municipios a la cual, la realidad, vienen épocas difíciles, creo que estamos todos los intendentes con la misma incertidumbre y con una retracción en la coparticipación".

Y siguió: "Vamos a seguir por ese camino, obviamente que hay áreas en las que hemos minimizado los gastos. Hasta tanto también veamos los programas nacionales que van a llegar la copa a nosotros. Bueno, ahora a todos nos ha afectado casi una caída del 10, 11% de lo que se tenía estimado, pero también hay algunos intereses de modificarla, acá en la provincia que creo que en nuestro caso no nos perjudica, me parece que por ahí quizás no sea el momento. Ahora hay que analizarla, estudiarla"; cerró.

Producción periodística: Daniel Gallardo