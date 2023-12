Estafas cibernéticas: cómo protegerse durante las compras de Navidad

La época de las Fiestas es un momento ideal para compartir en familia la alegría, la emoción, el recuerdo y, sobre todo para los más chicos y mimosos de la casa, los regalos. Esto no se les escapa a los ciberdelincuentes, ya que a medida que aumentan las compras en línea, sube también el riesgo de ser víctima de ataques virtuales.

Para esto es crucial estar atentos. Los ladrones de datos (y dinero) están preparados para aprovecharse de la inocencia de muchos que, con sus tarjetas de débito o crédito, pueden ser una presa jugosa a la que se puede dejar literalmente seca.

Conviene entonces conocer las distintas modalidades de robo que los ciberdelincuentes manejan al dedillo.

Phishing

El phishing es una modalidad que se produce cuando los delincuentes utilizan mensajes de texto, llamadas telefónicas o correos para engañar a sus presas. El objetivo es lograr que la víctima visite un sitio web, para así descargar (sin que él lo detecte) un virus en la computadora o, en el peor de los casos, robar datos bancarios y personales.

Esta estafa aumenta a cada rato, por la cantidad de personas que compraron o recibieron nuevos dispositivos o tecnología. Pero existe una manera de detectarlos, y nada tiene que ver con la tecnología, sino con la gramática y las palabras escritas.

Hay que tener cuidado con los mensajes que no hacen referencia directa al nombre de la víctima, y en su lugar utilizan palabras como "Estimado señor/a", u otros términos como "cliente valioso". Además, hay que prestar atención a los errores gramaticales y ortográficos, que también pueden estar presentes.

Comprar online (pero con seguridad)

Comprar en línea conlleva una comodidad innegable, sobre todo en la temporada de las fiestas. Pero es importante priorizar la seguridad a la hora de actuar con esta herramienta.

Antes de ingresar la información personal y financiera en cualquier sitio web, hay que asegurarse de que sea legítima y segura. Cotejar el 'https' en la barra de direcciones y el ícono de un candado, que representan una conexión segura y encriptada.

Las contraseñas son imprescindibles, pero conviene hacerlas fuertes: letras únicas, números y símbolos. Evitar utilizar la misma contraseña para varias cuentas, ya que si violan un sitio, pueden comprometer a todos los demás.

Mucha atención al encontrar ofertas que estén por debajo de los precios habituales, o que hagan promesas extravagantes. Investigar siempre sobre el vendedor y el producto, antes de realizar una compra.

Si uno se encuentra en pueblos o centros urbanos, es probable que haya opciones de wifi público. Los delincuentes pueden interceptar los datos transferidos a través de estas redes, que no son del todo seguras. Consejo: evitar usar wifi público, especialmente cuando se hacen transacciones financieras.

Redes sociales

Si bien las plataformas de redes sociales brindan a las personas un medio para mantenerse en contacto con familiares y amigos durante el período festivo, a menudo son una mina de oro para estafas y malware (software diseñado para interrumpir, dañar u obtener acceso no autorizado a una computadora). En el espíritu de la temporada festiva, las personas a menudo comparten una gran cantidad de información personal en las redes sociales, sin considerar las posibles consecuencias.

Mucho cuidado si se interactúa con publicaciones o mensajes directos, sobre todo si contienen enlaces o archivos sospechosos. Antes de hacer click en cualquier botón, colocar el cursor sobre el enlace para verificar el destino. Si muestra un sitio web que no se reconoce, no entrar.

Hay muchas plataformas de compra y venta disponibles en las redes sociales. Pero si bien estas plataformas pueden ser un gran lugar para encontrar un regalo único, también es importante recordar que no todos los vendedores pueden ser legítimos. Por lo tanto, es vital no compartir los datos bancarios. Si el vendedor envía un enlace para comprar el artículo, no hay que usarlo. Cuando se reúnen para recoger un artículo, generalmente es más seguro usar efectivo en lugar de transferir fondos electrónicamente.

Recordar que los ciberdelincuentes son expertos en manipular el espíritu festivo en su beneficio. Ojo alerta, mucho cuidado, y no dejar que el entusiasmo por los regalos y las entregas comprometa la ciberseguridad.