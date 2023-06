Una ciudad argentina entre las mejores del mundo para nómades digitales

A principios de esta década, la pandemia de COVID-19 cambió para siempre la forma de vivir y también modificó decisivamente el mundo del trabajo, y el llamado teletrabajo llegó para quedarse. En esos cambios se inscribe un nuevo tipo de individuos, a los que se les llama “nómades digitales”, y cuya tarea transcurre en ir haciendo home office por el mundo, para los que incluso se ha creado una visa especial que tiene una categoría superior a la de turista y que están entregando varios países, entre ellos Argentina.

También, por supuesto, hay un sitio especializado, que se llama nomadlist.com, que agrupa a la comunidad de trabajadores remotos a nivel mundial, y fue el encargado de elaborar un ranking en el que destaca cuáles son las mejores ciudades a nivel internacional para los nómades digitales que trabajan en forma remota fuera de su país.

Entre las cuestiones que se tuvieron en cuenta para realizar esta escala, consideraron el costo de vida, seguridad, velocidad de Internet, la temperatura y la diversión que existe en cada ciudad. Cabe mencionar que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en esta selección y está dentro de las mejores ocho del mundo. Conocé a las demás.

Ko Pha Ngan - Tailandia

Es una isla al sudeste de Tailandia, que es conocida mundialmente por su fiesta mensual de la Luna Llena y además poseedora de unas playas de ensueño. Los nómades que la evaluaron destacan que el costo de vida es de 1.600 dólares para una persona por mes ($2.658 para una familia), que la Internet es rápida (promedio de 28 Mbps), que la ciudad es segura, tiene una buena temperatura y hay lugares para hacer buenas caminatas. En contraposición comentaron que la comida no es de lo mejor y que la “libertad de discurso es escasa”.

Bangkok - Tailandia

La capital de tailandesa se ubica en el segundo lugar de este ranking con un costo de vida mensual individual de 1.435 dólares (U$D 2.684 para una familia), una Internet rápida de 27 Mbps en promedio, mucha diversión y buena comida. Entre las contras los usuarios destacaron que no los lugareños no hablan bien inglés, hay mucho tránsito y no es seguro y también hay racismo.

Ericeira - Portugal

Es una localidad turística de Portugal ubicada 35 kilómetros al noreste del centro de la capital Lisboa. Según los nómades que la visitaron el costo de vida para una persona a nivel mensual es de 3.481 dólares (U$D 4.720 para una familia), la Internet es súper rápida (100 Mbps en promedio), hay un gran clima y diversión y la ciudad es muy segura. Entre las contras destacaron que es una ciudad “muy cara”, que “se pone muy fría en invierno”, que “los hospitales no son buenos” y que “hay mucha gente que fuma”.

Florianópolis - Brasil

La primera ciudad latinoamericana en aparecer es la capital del estado de Santa Catarina, en Brasil. La Isla de Santa Catarina tiene 54 kilómetros de longitud. Los usuarios de nomadlist.com destacaron que es una ciudad barata en la que una persona puede vivir a nivel mensual con 1.525 dólares (una familia U$D 1.725), que hay una gran temperatura, una buena calidad de aire y buena comida. Entre las contras figuran una Internet bastante lenta de 3 Mbps, la seguridad, que la gente no habla muy bien inglés y que las rutas no están en un gran estado.

Ubud, Bali - Indonesia

Esta ciudad está ubicada en las afuera de Bali, Indonesia, y es conocida como un centro de danza y artesanía tradicional. Su costo de vida para una persona a nivel mensual es de 1.670 dólares (U$D 2.237 para una familia), su Internet es buena con 6 Mbps de promedio y cuenta con una buena calidad de vida, entretenimiento y seguridad. Entre las cosas negativas los nómades digitales que la visitaron mencionaron que no hay una gran libertad de discurso, que los hospitales son malos y las rutas peligrosas.

Madeira - Portugal

Es una región autónoma portuguesa compuesta por cuatro archipiélagos frente a las costas de África. Las opiniones de los usuarios destacan que vivir allí cuesta 2.429 dólares para una persona a nivel mensual (U$D 3.118 para una familia), que la Internet es buena con un promedio de 42 Mbps y que la seguridad, la diversión y la calidad del aire son muy buenas. Entre las contras figuran que los hospitales son malos y que hay mucha gente que fuma tabaco.

Austin - Estados Unidos

Es la capital de Texas y está reconocida como una ciudad con una escena musical pujante y diversa. El costo de vida para una persona a nivel mensual es de 3.982 dólares (U$D 7.061 para una familia), la Internet es rápida con 55 Mbps de promedio y hay una gran calidad de vida y de diversión. Las contras son que es muy cara, húmeda, se hace dificultoso hacer amigos y que no es segura para las mujeres.

Buenos Aires - Argentina

Nuestra ciudad capital se encuentra en el octavo puesto del ranking, y los nómades digitales que se dedicaron a hacer home office destacan que el costo de vida mensual para una persona es de 1.673 dólares (U$D 1.871 para una familia), que la Internet es rápida con un promedio de 23 Mbps, que tiene entretenimiento, buena comida, mucha tolerancia racial, un buen nivel de educación y grandes paseos para realizar caminando.

Las contras que se registran son: “la gente no habla inglés bien”, es “dificultoso hacer negocios” y que “muchas personas fuman tabaco”.