Papá de Matías Benicelli: "Mi hijo no mató a Fernando"

Eduardo Benicelli, padre de Matías Benicelli, uno de los jóvenes condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, hizo su primera declaración pública sobre el caso, afirmando rotundamente la inocencia de su hijo Matías en relación con el trágico suceso del 18 de enero de 2020.

En una entrevista con Telenoche, Benicelli compartió detalles sobre cómo se enteró del incidente, sus conversaciones con su hijo en prisión y los motivos que llevaron a la familia a cambiar de abogado.

Manifestando su descontento con la sentencia de prisión perpetua impuesta a su hijo, Benicelli expresó su búsqueda por justicia, cuestionando la severidad de la condena. “Me gustaría que se haga justicia, todo el mundo lo pide, pero esto que se hizo de mandar a un chico de 20 años a que no salga más de la cárcel, no es justicia”.

Además afirmó con convicción: "Mi hijo no mató a Fernando, te aseguro que no. Es lo primero que me dijo la primera vez que lo vi en prisión, y le creo".

En la entrevista, Eduardo contó cómo fue el día en el que el joven le dijo que se iba a ir a Villa Gesell: "Me dijo que se quería ir con estos chicos, que alquilaban una casa e iban a estar una semana de vacaciones. Estaba preocupado como cualquier papá que tiene un hijo que sale a la calle a la noche”.

Benicelli recordó con dolor el momento en que se enteró de la tragedia: "Fue por la mañana. Mi esposa vino a mi trabajo para decirme que Mati no había llamado para avisar que había llegado. Al principio, pensé que era una exageración, pero luego me enteré por los medios de comunicación".

El padre de Matías describió su angustiosa visita a la cárcel, donde se encontró con su hijo detrás de una reja, rodeado de otras personas detenidas: "Mirarlo a través de una reja fue horrible. Diez personas en un metro por un metro como animales, todos tirados en el piso, fue horrible".

“Siento indignación y bronca. Le pusieron un apodo que nada que ver, y después la palabra asesino es muy fuerte. En una charla muy personal, me dijo que está seguro que no lo mató. La Justicia puede decir algo, pero los hechos dicen otra cosa”, expresó sobre ese primer encuentro con su hijos posterior a la tragedia.

Sobre la representación legal de su hijo, Benicelli expresó su descontento con el desempeño del abogado anterior, Hugo Tomei, sugiriendo que una mejor representación legal podría haber resultado en una pena menos severa para Matías.

El padre del joven también condenado compartió su deseo de que la familia de la víctima hubiera conocido a Matías antes del trágico evento, enfatizando que su hijo no es un asesino. Concluyó diciendo: "Me encantaría poder volver el tiempo atrás, pero lamentablemente no se puede. Me encantaría que la familia de la víctima hubiera conocido a Matías antes que esto y no después de esto. Estoy seguro de que no es un asesino".

Las condenas a los 8 rugbiers