Benjamin Schreiber, murió durante varios minutos, pero fue reanimado en un hospital local. Esta historia podría pasar desapercibida si no fuera porque el hombre estaba preso y cumplía una condena a cadena perpetua por homicidio en primer grado. Ahora, asegura que, como técnicamente murió, ya cumplió su pena y debe ser liberado.

Para entender un poco la situación, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), dialogó con Cristian Vaira Leyton, abogado penalista, quien explicó: “Es un caso inaudito. En cierta manera se entiende lo que intentan hacer con su abogado defensor, pero no deja tratar de retorcer el derecho, retorcer algo que no tiene mucho asidero".

"Si bien se puede entender la intención y como lo planteaban, creo que cuando la cámara resuelve en esa causa, que le da la razón al juez de Primera Instancia, la cámara dice que hay dos situaciones, o está muerto o está vivo, y el hombre está vivo y debe seguir cumpliendo su condena, más allá que haya estado en una situación médica a donde se le cortaron sus signos vitales durante un determinado tiempo y fue revivido”, agregó.

Leyes distintas

El abogado informó que “hay una diferencia entre el derecho anglosajón y nosotros que tenemos un derecho continental europeo”. “La ciencia del derecho, tiene miles de años, fue evolucionando y tenemos muchas cosas del derecho anglosajón en la actualidad en nuestro sistema, como por ejemplo los juicios por jurado. Hoy hay muchas provincias en el país que la aplican”.

“En nuestro Código Penal, hablamos de prisión perpetua en los delitos más graves, como homicidios agravados. ¿Qué significa la diferencia? La cadena perpetua para ellos está relacionado con el tiempo de vida de una persona, entonces cuando condenan en cadena perpetua es hasta que esa persona muere.

En cambio, en el sistema nuestro, la prisión perpetua, si bien también un significado que lo dice la palabra, la perpetuidad, nosotros tenemos un límite legal establecido en nuestro Código Penal, el límite legal son 50 años de prisión”, remarcó

“Si esa persona llega a los 50 años de prisión y está viva, puede y tiene la posibilidad de recuperar su libertad”, explicó, pero luego marcó una excepción: “Tenemos un caso en Argentina, el de Robledo Puch.

Si no me equivoco en su condena tuvo una reclusión perpetua, lo cual también se usaba décadas atrás y se dejó de usar, pero sigue en el código penal. La reclusión perpetua tenía una accesoria por tiempo indeterminado.

Esa accesoria le permitiría a los jueces, cuando condenaban que el condenado no tuviera límite si no le salían favorables, por ejemplo, si sus pericias psicológicas del servicio penitenciario no le salen bien, no lo dejan salir en libertad y va a estar hasta el día que muera en la cárcel”.

Muerto pero no

“Hablando del caso de Estados Unidos, si esta persona estuvo muerta durante unos minutos no significa que terminó de fallecer y que se convirtió en un cadáver y dejó de ser persona. También en el derecho, en la ley lo tenemos establecido, cuando la persona fallece deja de ser persona”, recalcó.

Respecto a si esté principio de muerte funcionaría para el matrimonio, comentó: “Sería lo mismo, se extingue el matrimonio, se evita el divorcio, estuvo muerto 5 minutos, lo revivieron, ya no está más casado.

Sería un abuso del derecho, por retorcer de esa manera las cosas que están establecidas. Les digo un ejemplo de abuso de derecho también, decir que un caso de un contador de la provincia del norte del país, que llegó a los 60 años, y dijo que se autopercibía mujer y quiso hacer el trámite de cambio de sexo para poder jubilarse con 60 años, claramente lo sacaron volando diciéndole que eso era un abuso del derecho, no se podía hacer”.

