Tres personas en situación de calle murieron el fin de semana más frío del año

Tres personas en situación de calle perdieron la vida en la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana más frío del año. Estos trágicos eventos ocurrieron en los barrios de Once, Palermo y Retiro con pocas horas de diferencia.

El primer caso tuvo lugar el sábado 29 de junio, cuando un hombre de 42 años falleció en la esquina donde dormía, en Cerviño al 3126. El domingo 30, otro hombre en situación de calle, cuya identidad y edad aún no se han determinado, murió tras un llamado de emergencia a las 5:50 de la madrugada, desde las calles Padre Carlos Mugica y Ramos Mejía.

Poco después, se conoció la defunción de un tercer hombre en situación de calle, quien dormía habitualmente en la Recova y había sido visto en Plaza Miserere en los días anteriores. Al igual que en el caso anterior, se desconoce su nombre y edad.

La Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle declaró: "El frío no es el causante de estas muertes, sino la desidia estatal del Gobierno de la Ciudad y sus políticas de parche que no resuelven la situación de las personas en situación de calle". También destacaron que los centros de integración social no tienen vacantes, dejando a muchas personas expuestas a las bajas temperaturas nocturnas.

Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle/

La Asamblea y las organizaciones que la componen mantienen un Registro Unificado de las Violencias (RUV), donde sistematizan estas constantes violencias. Entre junio de 2023 y junio de 2024, murieron 17 personas en situación de calle sin signos de violencia física, lo que equivale a más de una muerte por mes. "No es el frío. El Estado es responsable", concluyó la Asamblea.