Transformando el paradigma amoroso: llega el fin de la monogamia

Vivimos en un mundo polarizado, donde el bien y el mal marcan el ritmo de cada aspecto de nuestras vidas y las relaciones amorosas y sexuales no son la excepción. El paradigma arcaico que sostiene lo convencional como el único camino posible limita el goce a 1:1, aun cuando el disfrute y lo diverso es esencial para el buen desarrollo vincular entre pares.

Diversidad es la palabra que resuena en este nuevo escenario. Muchas parejas experimentan una desconexión entre ellos cuando se trata de necesidades y satisfacción sexual. Contra todo pronóstico, a veces estas relaciones principales pueden beneficiarse de la integración de parejas secundarias dado que estos encuentros no sacan a relucir el ‘nuevo yo’, sino el ‘verdadero yo’ y permiten construir nuevos pactos vinculares. Según Christoph Kraemer, director ejecutivo Latam de Ashley Madison, esta perspectiva puede fortalecer las relaciones existentes.

Según la última encuesta realizada a los miembros de Ashley Madison, al 67% le gustaría tener una relación no monógama declarada, siendo ellas quienes tienen menos dificultad para salir del ostracismo social: el 57% de las mujeres frente al 35% de los hombres habló abiertamente con sus afectos sobre su relación. Esta apertura puede generar un espacio para la comprensión mutua y la aceptación de las necesidades individuales.

Fuente: Pexels / Amina Filkins

Pero, ¿cambiar las reglas puede arruinar la pareja principal y habilitar el desenfreno? Según los miembros de Ashley Madison, esto es falso. El 72% de quienes tienen una relación no monógama declarada respondió que le dedican tan solo de 1 a 3 noches por mes a sus parejas secundarias y tanto hombres como mujeres tienen un promedio de 2.8 parejas secundarias por año comparado con 2.5 parejas por año que tienen los que no tienen una relación no monógama declarada. Estos números sugieren que equilibrio y responsabilidad son parte fundamental de estas nuevas dinámicas.

“Más que decir que las relaciones secundarias son una amenaza para una pareja, tenemos que empezar a pensar que son un complemento para nuevos arreglos desde un lugar seguro y con más confianza”, finaliza Kraemer. La transformación en la concepción de las relaciones amorosas es evidente, y la no monogamia consensuada se presenta como una opción que permite explorar la diversidad, mantener el equilibrio y fortalecer los lazos afectivos.

En un mundo cada vez más diverso y abierto, las relaciones amorosas están evolucionando hacia la no monogamia consensuada, donde la revelación, el equilibrio y la transformación son elementos clave. La encuesta de Ashley Madison muestra que esta tendencia no sólo es una realidad, sino que también puede fortalecer las relaciones existentes, brindando a las parejas la oportunidad de construir nuevos pactos vinculares desde un lugar de confianza y comprensión mutua.

