Trabajadores de la ex-Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia reclaman por las amenazas de despidos a partir del 31 de marzo y falta de políticas para cumplir con las tareas de la entidad.

Adolfo Dardik, secretario gremial de la junta interna de lo que fue la Secretaría nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, junto a Evangelina Martínez, secretaria adjunta de la secretaría, hablaron en el programa Metaverso, de Ciudadano News, y plantearon la situación que viven.

“La ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que a partir de las modificaciones generadas por el actual Poder Ejecutivo Nacional fue reordenando los distintos organismos, implicó que desde la Secretaría nacional perdiésemos ese statu quo y nos convirtiésemos actualmente en una subsecretaría”, comentó Dardik.

Y agregó: “Esta modificación no fue únicamente en lo que refiere a las estructuras, sino que han avanzado sobre las compañeras y compañeros trabajadores a partir de aplicar el decreto 84/2023 que establece la no renovación de todos los contratos del 2023”.

— ¿Y esperan que se reduzcan aún más los equipos de trabajo?

—Así es, porque el mismo decreto pone en evaluación a la totalidad de la planta de contratados, no solo nuestra secretaria, sino de la administración pública nacional en general. En nuestra secretaría, esa revisión implica poner en riesgo los puestos de trabajo de cerca de 1.700 trabajadoras y trabajadores que a lo largo de los años no han podido regularizar su situación laboral, que son quienes tienes una relación laboral con el organismo a través de una planta transitoria, y la misma es renovada anualmente así que, vemos con suma preocupación y angustia lo que puede llegar a pasar a partir del 1 de abril.

—El problema también es que están dejando sin atención a una cantidad de gente y una franja etaria que realmente necesita atención...

—EM: Somos trabajadores y trabajadoras que desarrollamos nuestra tarea con los sectores más vulnerables de la sociedad, entonces, desde lo ideológico claramente estamos en veredas opuestas al nuevo Ejecutivo y a funcionarios que no han sido designados, pero a pesar de esto, ya empiezan a manifestarse cuál sería la línea de trabajo, que está lejísimo de lo que hace a garantizar derechos y oportunidades.

—¿Si hablamos también de las políticas para cuidar el bienestar de niños, adolescentes y familias, no hay absolutamente nada en este momento que pueda garantizar el bienestar de esa franja a la que se dedica esta secretaría nacional?

—No, ayer nos llegó una alerta de uno de los centros de desarrollo infantil donde asisten bebés desde 45 días hasta 4 años y medio y el alerta refería a que tenía insumos para tres días más para seguir sosteniendo la atención de esa población. Es catastrófico, la no ejecución de las políticas públicas tiene todo un impacto negativo y aún más en este contexto socioeconómico donde el estado se retira, no regula y mucho menos se pone al servicio de satisfacer las necesidades básicas mínimas que garanticen equidad en los sectores más empobrecidos. Claramente, nuestra preocupación pasa por la no ejecución, hace dos meses que asumió esta gestión y el 90% de la administración pública nacional está paralizada.

—¿Cuál sería la solución al 1 de abril y de ahí en adelante para que esto empiece a traccionar de la manera que tiene que ser?

—AD: Al principio necesitamos que definan la designación de autoridades, al no tener funcionarios no tenés canales válidos de discusión válida y mucho menos líneas de acción directa de trabajo de aplicación de la política pública. Por otro lado, aspiramos a que el 1 de abril la actual Subsecretaría abra sus puertas con la totalidad de los compañeros trabajadores. En la actualidad somos 2.436 y estamos en la media más baja del plantel de recursos humanos histórica del organismo, entiendo que somos una secretaría nacional que tenemos articulación con la totalidad de las provincias, con los municipios, con un amplio abanico de organizaciones sociales, nos faltan 3 mil trabajadores más afines para llegar con mejor certeza a todo el territorio nacional.