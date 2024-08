Todo lo que tenés que saber sobre la viruela del mono

La viruela símica (o del mono) es una infección viral en la que una persona desarrolla fiebre, fatiga, dolores musculares y una erupción cutánea que puede incluir el cuerpo entero. La mayoría de los casos se resuelven dentro de 2 a 4 semanas.

Germán Ambasch, médico Infectólogo de Córdoba, indicó El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News): "Esa viruela del mono es una enfermedad inscrita en África. Se produce en los animales.

Hay cierta diferencia con la viruela humana, ya que esta estaría en un curso quizás más grave, pero la viruela humana está erradicada en el mundo. Desde hace años que no se ven casos de viruela humana", introdujo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la Mpox, también conocida como viruela del mono, representa una emergencia sanitaria.

Aportó que, "es una enfermedad que es bastante parecida a la varicela y lo que se va a producir es la apreciación de exantema que son maculopapular, después se transforman en vesículas y pústulas rodeadas de un halo rojizo. Entonces esta evolución, se aparecen manchitas en el cuerpo y demoran de 2 a 4 semanas en desaparecer.

Es una enfermedad de un curso habitual benigno que quizás pueda dar un cuadro de mayor gravedad en pacientes que tienen gran compromiso de sus defensas, pero en una persona normal tiene un curso habitual bastante similar a la varicela".

"Esa una enfermedad que se cura sola, hace su evolución y se va. Habitualmente una evolución benigna no tiene tratamiento específico porque estos virus no tienen tratamientos como antibióticos para las bacterias. No tienen tratamiento específico, pero evitando el contacto.

Porque la trasmisión es a través del contacto directo, cuerpo con cuerpo, por eso se habla de infección de trasmisión sexual porque la infección puede estar en el cuerpo y en la mucosa. Pueden tener alguna lesión y el contacto directo hace que se contagie más fácilmente, pero el curso habitual es normal, no trae ningún peligro, si evitamos el contagio no nos vamos a contagiar", marcó.

Sobre los grupos etáreos y los riesgos de contraer la enfermedad, aclaró: "No hay una edad prevalente porque la trasmisión es por contacto, quien esté en contacto con alguna persona a que padece la enfermedad se puede contagiar. Pero puede tener un curso grave en mayores, ancianos que puede tener algún compromiso de defensa, pero en general tiene un curso habitual, benigno".

"Estos son casos importados, el problema es que cuando entra un caso importado después entra en contacto con una persona del país, empiezan a ser casos autóctonos. Entonces lo que hay que promover es que esta enfermedad es importada, pero cuando alguien ingresa al país y la padece, hay que evitar el contacto. La forma de prevención es ir haciendo propaganda con frecuencia porque ya han entrado algunos casos. No creo que esto se transforme en una epidemia, pero es válido hacer propaganda para que se evite el contacto", explicó.

Y añadió: "Creo que acá no va a haber epidemia de esto, siempre y cuando la gente se comporte bien y no entren en contacto con personas que estén enfermas, esto va a quedar ahí nomás.

No creo que esto sea una epidemia, lo del dengue es diferente porque el mosquito pica a una persona enferma y eso lo va transmitiendo a las otras personas. Ya no hablamos de contacto de persona a persona, porque el dengue se transmite a través del mosquito".

"Hay que poner énfasis en la prevención, evitar contacto con personas enfermas, hay que insistir en esto porque es la forma de prevenir", remarcó.