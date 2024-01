Ana Clara Acosta, médica dermatóloga, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) e indicó, en primer lugar, lo que implica estar predispuesto a la alergia por cambios en el cabello:

“No es bueno ni malo, depende de la predisposición de cada uno, de cada paciente, no solo, le pasa a los niños sino también a los adultos y es una cuestión de alergia, pero es más una alergia irritativa. Hay veces que uno está acostumbrado al contacto con algo y sabe que eso le da alergia, es común que uno coma frutillas y se brote, en este caso no es ese tipo de alergia, sino que es otro mecanismo, el irritativo, y es más frecuente en niños porque la piel es un poco más sensible, más fina, al ser más joven es más vulnerable”.

El cuidado del cuero cabelludo

“Lo que influye también es la cantidad de cebo que uno produce, cuando uno ve la estructura del pelo en toda la piel, según la parte del cuerpo el pelo es más fino, más largo, eso son cambios normales que se producen. El pelo siempre tiene unida la glándula sebácea que es la que da la humectación o grasitud y los chicos tienen eso menos desarrollado. Entonces la piel del cuero cabelludo de por sí es un poco más seca”, continuó la médica.

“Tenemos la sequedad de la piel, más un producto irritante, sumemos el calor, no es una bomba, pero para el que tiene un poco de predisposición probablemente tenga un pequeño brote de alergia, no quiere decir que un nene tenga que ir al alergista por este brote, no es necesario, ni alármense. Puede pasar que en las primeras aplicaciones no pase nada y después de un tiempo sí, es como que la piel se va sensibilizando. Eso también es frecuente”.

“El pelo tiene varias capas y la más externa, hagan de cuenta que es como las uñas, ahora que está de moda las uñas esculpidas, para colocar la uña hay que destruir la uña, en el pelo pasa lo mismo. En este caso hablamos de la tintura y para poner la tintura hay que despigmentar un poco, se usa agua oxigenada. Y esto del pelo hermoso de los famosos que no es tan hermoso en la realidad, es por todo lo que se hace, el secado del pelo, la planchita, tratamiento de formal, todo eso lastima el pelo”.

Precauciones a tener en cuenta

“Idealmente, hay que buscar productos sin amoniaco. No asustarse. Tener presente si uno tiene una enfermedad propia o de la familia, como una dermatitis atópica, que ya los chicos tienen una piel muy seca, el que tiene antecedentes de soriasis en la familia, esto que decía de los pacientes que presentan poco cebo, entonces la piel está menos hidratada. Esas serían las precauciones”.

Las irritaciones por productos son cada vez más comunes

Tintura o decoloración

“No es lo mismo la tintura que la decoloración, la decoloración termina siendo peor que la tintura en sí, porque la cantidad de químicos, incluso las primeras marcas. Todos buscan usar productos naturales, que están dermatológicamente testeados, supuestamente, y es una planta que tiene algún proceso, pero no deja de ser un producto vegetal y eso también puede producir alergia”.

Cuidados frente al sol y el bronceado

“Los bebés no al sol. Tienen una inmadurez de todo el cuerpo y lo que los chicos no tienen es melanocitos, o lo tienen menos desarrollados, que son las células que terminan dando el color de la piel. Cuando uno se broncea, aprovecho para decir que eso del bronceado saludable no existe. Esa célula que da el color lo que hace es armar como si fuera una sombrilla arriba del núcleo de la célula que es donde está el ADN y es protección. Entonces el sol que entra no daña el ADN porque está protegido, cuando uno está bronceado es porque la piel está dañada y necesita más melanocitos y el problema no es en el momento, es a largo plazo porque por más que esa sombrillita exista, en algún momento los rayos dañinos pasan y ese ADN empieza a alterarse”, reflexionó Ana Acosta.

“Entonces en un adulto que se dañó mucho al sol, que se quemó, las quemaduras en chicos son importantes para antecedentes, se termina teniendo alguna lesión premaligna o maligna. Los chicos no tienen esa protección, así que deben estar lejos del sol”.

“Un niño puede presentar cáncer de piel, por suerte es muy raro, pero puede presentar. Hay lunares que los chicos nacen y van creciendo y tenemos un riesgo, los lunares que son más chiquitos no tienen ningún problema. Los peligrosos son aquellos que tienen más de 20 centímetros, que no son tan frecuentes, pero si uno hace un control anual es más que suficiente”, explicó el dermatólogo.

