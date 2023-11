Polémica por el radar inglés en Tierra del Fuego

Hace unos meses se permitió la instalación de un radar británico en suelo argentino. Leolabs es la empresa privada dedicada a la tecnología espacial protagonista de esta historia. Tiene sede en Londres, Reino Unido, y afirma brindar información y soluciones tanto en el ámbito civil como militar a compañías y gobiernos de todo el planeta.

Pablo Blanco, senador nacional de Juntos por el Cambio, en diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, explicó lo que sucede: “Esto es algo que viene desde hace por lo menos cuatro meses, cuando nosotros tomamos conocimiento que se había instalado en la provincia de Tierra del Fuego, en la localidad de Tolhuin, la zona central de la provincia, un radar de una empresa cuyos capitales originarios son ingleses e irlandeses y teniendo en cuenta que parte de la provincia de Tierra del Fuego está usurpada por Inglaterra, que son nuestras Islas Malvinas, llama poderosamente la atención que esto se haya podido llevar a cabo”.

A su vez, el senador reveló que se han realizado múltiples pedidos para rebatir el permiso: “Hubo gestiones ante autoridades nacionales, provinciales y el Ministerio de Defensa sacó un informe lapidario sobre esta situación. La Jefatura de Gabinete dispuso, a través de la Subsecretaría, que en su momento había otorgado el poder societario para la instalación, la cancelación de ese permiso y lo que resta es que se deje sin efecto la instalación del radar”.

Para Blanco, se trata de un tema “sumamente delicado” y considera que “entre el gobierno nacional y el provincial se están tirando la pelota”.

Con mayor detalle, precisó: “Desde que salió esta cancelación definitiva para la instalación de este radar, que hace aproximadamente más de 70 días, todavía no se ha concretado y el radar sigue en idénticas situaciones, en su momento había trascendido que se había desconectado la energía eléctrica, ahora sabemos que continúa con conexión de energía eléctrica y de internet, con lo cual nada nos garantiza que el radar no esté funcionando, y está funcionando con capitales ingleses, irlandeses desde una zona tan conflictiva y geopolíticamente importante para la Argentina como es Tierra del Fuego”.

El senador dijo que "el Gobierno nacional sigue sin responder las requisitorias que elevó al jefe de Gabinete hace más de 40 días, por lo que “si no tengo respuestas voy a recurrir a la justicia, no puede ser que no se le dé importancia a un tema tan delicado como este”.