"Sólo lo impensable nos mantuvo con vida"

Lo único que Nando Parrado recuerda es un profundo agujero negro y un pensamiento recurrente: “Estoy muerto. Estoy muerto. Esto es la muerte. Es tan negro que esto es la muerte”. Pasaron horas, tal vez días. Luego, un nuevo pensamiento: “Tengo sed. Quiero agua. No puedo desear agua si estoy muerto”.

¿Por qué hacía frío? ¿Por qué le dolía la cabeza? Luego, voces.

Entonces Parrado abrió los ojos.

Se presionó un lado de la cabeza, con el pelo lleno de sangre coagulada y bordes de hueso astillado. Su amigo Roberto Canessa explicó que el avión en el que viajaban había chocado contra una montaña tres días antes y que Parrado había estado inconsciente desde entonces. Los pensamientos de Parrado se dirigieron a su madre, Eugenia, y a su hermana Susy.

“Me dijeron: 'Nando, tu madre está muerta". En tanto que Susy resultó gravemente herida y quedó tirada en el suelo junto a la cabina.

“Me arrastré hasta donde estaba mi hermana y la abracé en el suelo. Ella no podía moverse. Ella no podía hablar. Ella sólo podía mover los ojos. Perdió sus zapatos en el accidente y tenía los pies morados. Esas son las imágenes que tengo. Me quedé con ella.

Al día siguiente Nando salió del avión, vio donde estában y esto dijo:

“Vi la magnitud del lugar en el que estábamos. Es inmenso. Es enorme ”, afirma. “Esto va a ser horrible. ¿Cómo vamos a salir de aquí? No nos encontrarán aquí'”.

Tenía razón: jamás fueron encontrados por un equipo de rescate. Y 72 días después de que el vuelo 571 de la fuerza aérea uruguaya se estrellara en lo profundo de los Andes él y otros 15 pasajeros lograron salir vivos de la montaña.

Hoy Parrado tiene 73 años y -entrevistado por el periódico inglés The Guardian- considera que "el milagro de Los Andes" fue "el esfuerzo de un grupo de jóvenes que confiaron en ellos mismos más allá de lo que puedas imaginar. Y el resultado es que estamos vivos”.

Así comienza una extensa entrevista realizada por el periódico británico The Guardian. a Fernando Seler Parrado Dolgay, más conocido como Nando Parrado, uno de los sobrevivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya ocurrido el viernes 13 de octubre de 1972 en el Glaciar de las Lágrimas (Malargüe), a 1,2 km de la frontera con Chile.