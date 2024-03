Cura de una parroquia pide ayuda a los feligreses para pagar la luz: ¡le llegó $1 millón!

Dramática situación vive la parroquia de la localidad de Caucete, en la provincia de San Juan. El sacerdote de la Iglesia Cristo Rey contó en la misa del último domingo que deberán pagar un millón de pesos en luz. Para ello, les pidió ayuda económica a los fieles con el propósito de hacer frente a la factura.

Autoridades de la parroquia, en declaraciones al diario Tiempo de San Juan, manifestaron que el padre Daniel Meneses comentó dicha problemática a los fieles, y expuso que la institución religiosa no cuenta con los recursos para afrontar el pago de la boleta.

"Usamos mucho la luz durante el verano, pero el precio que llegó nos parece demasiado", dijeron. Desde la iglesia destacaron que, en diciembre, pagaron cerca de $300 mil y ahora deberán abonar 333% más.

Los usuarios de Caucete fueron los primeros en sufrir el tarifazo en la provincia de San Juan, tras recibir un importante aumento en la última boleta de luz de la empresa Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA).

La parroquia realizará una campaña para recolectar el dinero necesario y pagar parte del servicio, en caso de lograrse un acuerdo de pago en cuotas con la empresa. La colecta se hará vía redes sociales.

Tarifazo en Caucete

Mientras el Gobierno nacional analiza otra suba del 100% en el servicio eléctrico para el trimestre mayo-julio, en Caucete los vecinos sufrieron el impacto del tarifazo desde diciembre, primero por una suba definida por el Ejecutivo provincial, y luego por la eliminación de subsidios definida por el Gobierno nacional para comercios, industrias, pymes y entidades de todo tipo.

Los vecinos, con boletas en mano, mostraron a medios locales los fuertes incrementos a lo que deben hacerle frente. En algunos casos, las subas superan el 250% respecto de la boleta anterior.

"Vine a pagar la boleta atrasada, porque no me alcanza. Pero la boleta nueva ya me vino, 35.000 pesos, mientras que la anterior me vino 26.000. A muchos vecinos les ha llegado mucho. Yo cobro pensión, y por suerte tengo una hija que me ayuda", comentó Lidia, una vecina del departamento citada por el diario sanjuanino.

La mayoría de los usuarios registró incrementos de entre 10 y 20 mil pesos, para otros la suba superó los 30 mil pesos. "Es vergonzoso, pero hay que pagarlo porque es un servicio. Nos metieron la mano al bolsillo", expresó otra ciudadana.

El motivo por el que los cauceteros fueron los primeros en ver el impacto de las nuevas medidas, es que allí la empresa distribuidora del servicio es Decsa, que termina la confección de las facturas antes que la empresa Energía San Juan, que abastece a la capital provincial.

Con información de Tiempo de San Juan