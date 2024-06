Reinventarse y emprender a los 60: más adultos buscan una nueva salida

Cada vez más personas están planificando otras opciones una vez que están cerca de sus últimos años de actividad laboral. El cambio de paradigma parte de la mezcla entre la necesidad de otra fuente de dinero y el deseo de sentirnos útiles en un sistema capitalista.

Es una constante que estamos lejos de la posibilidad de retirarnos y subirnos a un crucero para disfrutar de unas vacaciones eternas. Por eso, hay personas que, en sus últimos años en la actividad laboral, buscan nuevos desafíos y uno de ellos es el de emprender un negocio.

Según los especialistas, además de la imposibilidad económica, las personas buscan sentirse útiles con un propósito por el cual levantarse cada día. "Queremos cumplir los sueños que rele­gamos por los anteriores mandatos sociales", sostienen.

Diferencia de crear un negocio a los 20 vs 60

Es común ver como en las redes sociales están explotadas de jóvenes hablando de crear riquezas, qué métodos y modelos de negocios de dudosa procedencia. Tampoco sabemos cuánto facturan estos emprendedores digitales, y si podrán mantener el negocio por muchas décadas.

No importa la edad, el miedo es propio y todos los humanos experimentamos esta emoción. Pero cuando uno emprende siendo adulto, las personas posee la ventaja de haber tenido una experiencia adquirida y vivida. Por ende, las personas de más de 60 tienen un plus que todavía la juventud no puede disfrutar.

El caso del creador de Zara

Amancio Ortega (88) es un empresario textil español, que fundó Zara cuando estaba cerca de cumplir sus 40 años. Para la década de los 70` y el pensamiento colectivo de esa época, Ortega era considero una persona adulta y que debía pensar en su retiro de la actividad laboral.

El empresario Amancio Ortega. (EFE/Cabalar).

Pero hizo todo lo contrario. Porque creo la empresa ZARA y con el tiempo se convirtió en uno de los mayores minoristas de moda en el mundo. Su estrategia se centró en la moda rápida: producir y distribuir ropa de última tendencia, de manera rápida y eficiente para satisfacer la demanda del mercado.

A Ortega no le pesó su edad y sus ganas de emprender fueron más fuertes, gracias a eso, hoy es catalogado como uno de empresarios más reconocidos en el mundo por su fuerza de voluntad.

Con información de Ámbito / Virginia Suárez Dratman