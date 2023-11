Quinoa: la redescubierta maravilla de la alimentación

La alimentación saludable es tendencia mundial, de la mano de la necesidad de cambiar algunos hábitos en busca de equilibrio y mejor calidad de vida. En ese marco, el mundo redescubrió la quinoa -hace unas décadas apenas considerada una maleza en la producción agropecuaria- que ha revelado notorias propiedades alimenticias.

Araceli Vallone, nutricionista, explicó cómo sumarla a la dieta: “Es un alimento más, de muy buena calidad, que lo tendríamos que usar más y hay un montón de gente que ni siquiera conoce que existe", y además, "estamos desaprovechando algo que es bastante económico, en comparación a la carne, es rico, es versátil, podemos hacer distintos tipos de preparaciones".

Para dar algunas características de la quínoa, en comparación al arroz por ejemplo que es otro tipo de cereal, tiene mucho más por cantidad de proteínas. "Esto es bueno para la gente que no consume carne, los vegetarianos, veganos, incluir quínoa, prácticamente todos los días puede consumir y ahí se están asegurando un buen aporte de proteínas de origen vegetal.

Después tiene magnesio, tienen vitaminas y minerales, tiene hierro que al ser origen vegetal tenemos que tener un poco de cuidado con la absorción de hierro pero es una buena forma de incorporar hierro a la alimentación, tiene zinc, potasio, calcio, vitamina E, vitaminas de complejo B, tiene de todo, y por eso se lo llama un súper alimento, un alimento milagroso porque tiene muy buenas propiedades".

En su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), agregó: “Es muy rendidor, porque tiene esta característica tan parecida a los cereales y legumbres, en la cocción absorben agua, entonces eso permite junto con vegetales, con algunas legumbres, combinarlo también, hacer una preparación rendidora para familias numerosas con bajo costo y mantener una buena calidad".

Se consigue en las dietéticas, en los supermercados. Es un alimento que no tiene gluten, así que los celíacos también lo pueden consumir, siempre teniendo la precaución de comprar en envases cerrados. "Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que lavarlo muchas veces bajo el chorro de agua para sacarle una sustancia que hace que sea un poco amarga."

Una vez limpia se hierve en agua como el arroz. En 15 minutos está lista la cocción, se agranda un poco la semilla porque absorbe agua y después se puede comer en ensaladas, con verduras, con huevo, se pueden hacer medallones de quínoa como si fueran hamburguesas. Se puede guardar en el freezer.

"También en las dietéticas pueden conseguir una presentación de la quínoa, que se llama quínoa pop que son como unas bolitas chiquitas, como si fuera las tutucas, es parecido, no tiene azúcar y eso se puede incorporar en un yogurt con frutas", agregó Vallone.

Otro detalle importante es que las personas que tienen diabetes lo pueden consumir porque es un alimento que tiene bajo índice glucémico, eso significa que cuando lo consuman no se les va a subir la glucemia en sangre.

Continuando con las propiedades y posibilidades de este alimento, la nutricionista completó: “La quínoa no le envidia nada a otros alimentos, uno puede complementar en mi mismo plato un poco de arroz y quínoa, ahí está incorporando algunos aminoácidos.

Eso hace que las proteínas sean completas. Las proteínas de la carne se las considera completa porque en esa porción de carne que se come, tiene toda la variedad de aminoácidos que necesita el cuerpo, en la quínoa hay que tener esta precaución, pero si uno aprende a combinar y elige en función a aprovechar mejor los nutrientes, no hay nada que envidiar, es distinto. Se puede llevar una salud adecuada con menos carne o menos pescado, porque el costo a veces hace que en las casas no se pueda comprar tanto. Reemplazarlo no porque son alimentos distintos, pero sí se pueden incorporar”.