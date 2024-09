Presentaron un proyecto para bajar los precios de productos tecnológicos

A la hora de comprar tecnología, la idea de "traerlo de afuera", por algún familiar o conocido que viaje, o bien cruzar la frontera hacia algún país vecino si es que la geografía juega a favor, es una opción muy considerada, ante los absurdamente altos precios, encima sobre productos que no contienen las últimas innovaciones. Las razones son diversas, pero sobresalen dos: la abrumadora carga impositiva y la protección con que cuentan las armadoras de Tierra del Fuego, un régimen muy difícil de defender, sobre todo si se defienden ideas de una economía competitiva.

Daiana Fernández Molero, diputada nacional del PRO, es autora del proyecto que puede impactar positivamente en el bolsillo de los argentinos, y en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano.News) señaló: "Ustedes que están en Mendoza mejor que nadie saben lo que son las compras en Chile; hay gente que se cruza con más facilidad a Chile para comprar electrónica, ropa. La verdad que eso no es justo socialmente porque muchos de los que viajan pueden traerse tecnología barata, pueden traerse un celular más accesible, una computadora a precio más accesible y la realidad es que el resto de los argentinos están condenados a precios irrisorios, y eso tiene que ver con la falta de competencia".

Daiana Fernandez Molero, miembro de la Cámara de Diputados de Argentina.

"Las cosas que uno va a comprar afuera es que están protegidas (en nuestro país), eso es lo que suele pasar, y esa protección lleva a que haya poca competencia y que los costos estén en los consumidores y básicamente lo que decimos es, si nosotros bajamos los aranceles a los celulares, a las computadoras, a lo electrónico lo que vamos a hacer es que haya más competencia de los productos importados, bajen los precios", continuó la legisladora, "Además otra cosa que hay que bajar son los impuestos internos que tienen los productos que son excesivamente altos para que no compitan con los de Tierra del Fuego. Nos parece que haciendo eso es una medida que es fundamental en el siglo XXI, no solo porque es un producto que necesitan los argentinos pero es una herramienta de trabajo y educación y nosotros no podemos tener esos precios en tecnología".

Para ilustrar la situación recordó su paso por la Secretaría de Comercio durante el gobierno de Mauricio Macri: "En el 2016 tomamos esta medida porque además, uno dice computadora y celulares pero al mismo tiempo tenes todo lo que son servicios que las empresas tecnológicas necesitan. Cuando tomamos esa medida de bajar aranceles a las computadoras lo que vimos es que bajó el precio, hubo modelos más nuevos, este es otro tema, tampoco tenes la última tecnología y más variedad, entonces sabemos que funciona hacer ese tipo de cosas y que es voluntad de la política hacerlo o no".

El régimen de Tierra del Fuego encarece los productos para proteger su nicho

"Nosotros apuntamos a hacer eso mismo que se hizo en el gobierno de Macri, bajar los aranceles. Después está este tema que somos parte del Mercosur, y cuando sos parte del Mercosur estas más atado de manos para bajar aranceles; pero en este caso particular se puede porque existe una lista dentro del Mercosur que le permite a los estados parte bajar el aranceles a bienes tecnológicos, porque todo el mundo entiende que son algo básico para el desarrollo de los países", clarificó, remarcando que el Estado argentino tiene la potestad de decidir si lo quiere dejar en cero, lo pueden mandar a cero sin ningún tipo de problema. "Entonces, lo que decimos es eso, hagamos eso, bajemos los aranceles que eso te baja el costo de importarlo y hace que haya más competencia y al mismo tiempo esto de los impuestos internos, hoy tenes un impuesto interno que es del 19% para los productos que no se producen en la isla, es decir los que vienen importados o se hacen fuera de la isla y el de Tierra del Fuego es de 9%, hay un diferencial de impuestos para hacer más competitivos a los productos que se producen en la isla, entonces me parece que haciendo eso, lo que vamos a tener es más competencia que hará bajar los precios y eso va a redundar en más oferta, más variedad, última tecnología", remarcó Fernández Molero.

"Soy una defensora férrea del equilibrio fiscal", agregó la diputada, pero a la vez explicó que "el régimen de Tierra del Fuego no paga un montón de impuestos y la mayor parte de lo que se produce en Argentina de celulares no se importa nada, casi un 90% es todo de acá, entonces la baja de aranceles en el rubro de celulares no tiene ningún impacto fiscal; al revés tendría un impacto positivo porque si importaras celulares, también se cobran otros impuestos pagarían cosas que hoy no pagan los celulares de la isla".

En otro tramo, explicó que "es importante arrancar con aquellos bienes que afectan la productividad transversal de la economía, pero eventualmente habría que pensar en la parte de los textiles que también pasa algo similar, y es más alto el arancel, 35% en el caso de la ropa. Entonces cuando te preguntas por qué sale tan cara la ropa en Argentina, la falta de competencia es una de las razones. Sabemos que la ropa es menos importante para la productividad de la Argentina pero es también bastante socialmente injusto ver lo que sale la ropa".