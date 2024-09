Alzheimer: cerca de la mitad de las demencias se pueden prevenir

En la antesala del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre, los especialistas recomendaron atender al control de los factores de riesgo que pueden predisponer el desarrollo de esta enfermedad y de otros tipos de demencias

Florencia Aguirre, psicóloga especializada en adultos mayores, indicó en el Magazine de Ciudadano News, El Interactivo: "Hay mucho por hacer desde cada uno, lo que tiene que ver con el vivir saludablemente, con llevar una vida sana, hacer actividad física, comer saludablemente.

La recomendada es la dieta mediterránea, adaptada a cada zona, tener un proyecto de vida, disminuir los niveles de estrés. Todo eso va a hacer que tengamos menos posibilidad de enfermar porque los casos que están determinados desde la herencia son una mínima parte absoluta, entonces esto se construye desde que nacemos. Los padres dando comida saludable a los hijos, la edad que tengamos hoy es un momento excelente para tomar estas decisiones que construyen la persona mayor que nosotros vamos a ser".

"Es un gran día el de mañana porque es la oportunidad de hablar del tema, que la sociedad pueda escuchar, se pueda sensibilizar, pueda tener conocimiento porque a veces las personas con demencia. Y sus familias están atravesadas por un estigma porque la gente, el entorno no sabe bien cómo manejarse con la persona con demencia, no sabe qué decir, no sabe bien qué le pasa. Tiene información cerrada o no la tiene, no sabe cómo acercarse. Entonces ante lo que no se bien, qué puede ocurrir, lo que hago es rechazarlo, tengo un prejuicio, huyo, lo dejo de lado y de esa manera se genera la discriminación, entonces esto de saber de qué se trata la enfermedad. Lo básico y fundamental tiene que ver con la capacitación.

La capacitación de cada uno de nosotros, la capacitación de los centros de salud. Cuando las personas van a los sanatorios, a los hospitales, se sufre muchísimo porque hay un trato inadecuado por parte de profesionales", argumentó.

La persona con demencia no recuerda por partes, "es por etapas, pero que no recuerde no quiere decir que no sienta, no quiere decir que no esté presente. Hay una persona, uno que hace cuando ve a una persona, lo saluda, entonces al punto que no reciben el saludo es lo que ocurre.

" Entonces estos temas son importantes poder hablarlos, además de la importancia de la capacitación del cuidador. Que tengan herramientas para afrontar todas las situaciones que se le presenten cuando están en la casa, cuando su familiar se pone agresivo o se quiere ir de la casa, o no se quiere bañar".

"Un montón de cuestiones, para eso está la capacitación. Los familiares tienen una gran tarea que es armar una red de apoyo, nadie puede cuidar a una persona con Alzheimer solo. Hay que buscar una red de apoyo. Todo lo que pueda sumar bienvenido sea. Los familiares somos todos responsables de nuestro padre, madres, todos los hermanos, mujeres y hombres por igual. Hay que armar una red, de qué se ocupa uno, el otro, la posibilidad de delegar y no dejar a uno a cargo de todo. Saber que cuidar y acompañar a una persona con Alzheimer es estimular a que haga todo lo que esté en posibilidad de hacer por sí mismo y solo asistirlo en lo que no puede. Si por cuidar uno quiere hacer todo, no lo están cuidando bien, lo están anulando, lo ponen en un lugar de objeto, promueven la anulación cognitiva. Hay que buscar la preservación de la autovalidez y de todo lo que la persona sí puede hacer", explicó.

Así como el cuidador mira a su familiar, "se tiene que mirar para adentro y preguntarse cómo está, si puede seguir acompañado de tal manera, si duerme, si come, si tiene tiempo libre. La mirada es para cuidar y acompañar a mi familiar enfermo y también para cuidarme y acompañarme y hacer lo importante que tenga que hacer por mí mismo", dijo.

"El nivel educativo conforma lo que se llama la reserva cognitiva y eso es lo que nos va a permitir vivir saludablemente desde lo cerebral. Así como digo que la actividad física es fundamental, en lo intelectual también hay que hacer un trabajo de estimulación. Capaz la gente va sumando años y deja de leer, de estudiar, por eso cualquier actividad que sea nueva puede generar nuevas condiciones neuronales y es muy recomendada. Evitar el sedentarismo intelectual", consideró.

Según Aguirre, "hay mucho por hacer, muchas veces la persona y la familia reciben el diagnóstico, reciben la medicación a veces sin que se le explique demasiado qué esperar de ella, no es la cura, la indicación de una estimulación cognitiva clásica y la persona y la familia se dan vuelta y empieza un camino que hay que recorrer. Ese es el camino que quiero que mucha gente acompañe".