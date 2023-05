Plataformas y libros: conocé a la influencer argentina que hace videos sobre literatura

Lo suyo son las letras. Pero no desconoce el poder de las redes sociales: la joven argentina Almendra Veiga tiene más de 170 mil seguidores en su cuenta de Instagram, y más de 909 mil en la plataforma TikTok gracias a sus contenidos que apuntan a recomendar libros. La idea nació en la pandemia, pero hoy se materializa con algo que para ella es un sueño: la edición de su propio libro.

La historia comenzó en el mundo virtual, y se convirtió en real. Almendra, una chica de Ramos Mejía, de 20 años, comenzó a grabar videos cortos en los que recomendaba libros que le habían gustado y compartía listas que se había hecho para ella misma.

"Nadie en mi entorno lee, y varias veces tuve que entrar a YouTube para conocer novedades de libros. Al principio me daba vergüenza", contó Almendra a la agencias Télam, y agregó: "Y grababa un video para después borrarlo. Un día me animé un poco más, y se armó una linda comunidad. Mis seguidores me dicen que yo me metí en su mundo, y los entiendo porque yo misma estuve del otro lado".

Almendra es conocida en Instagram con su cuenta @almendraveiga, donde acumula más de 170 mil seguidores, y en TikTok, donde se la puede encontrar como @almendra.books, donde casi un millón de personas están atentas a los contenidos de la influencer. "Muchos son chicos entre 18 y 24 años. Eso dicen las estadísticas, aunque no quiero estar tan pendiente de eso", asegura la joven.

Para esto, Almendra no recomienda solamente libros de literatura juvenil. Es por este motivo que se puede encontrar videos con recomendaciones de La Naranja Mecánica, Don Quijote, o El Mago de Oz. Pero va por más: la chica recomienda también libros de divulgación científica, y está por entrar a la carrera de Biología. "Me encanta leer, pero los libros son apenas una parte de mi vida", asegura.

El salto al libro propio

Todo transcurría dentro de la virtualidad, hasta que aparecieron en sus cuentas algunos editores con los que empezó a forjar una amistad. Uno de ellos se enteró de que Almendra estaba escribiendo una novela y se interesó por leer algunos capítulos. El hombre quedó fascinado y el resultado fue un contrato que le hizo Planeta en mayo de 2023: de esta manera, El chico de fuego, al que la influencer define como una historia de amor, secretos y oscuridad, se convertirá en libro. En libro concreto, de los que se venden en las librerías.

"Es una novela para mayores de 16, porque toca temas sensibles y dramáticos. Empecé a escribirla para mí, pero ahora la voy a compartir con todos", contó Almendra, y se mostró feliz de que el producto de su imaginación sea hoy una realidad, al punto de llegar a la Feria del Libro de Buenos aires. De hecho, estará firmando ejemplares este 13 de mayo en el stand de la editorial Planeta.