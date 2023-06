Suben las muertes por el monóxido de carbono, un asesino silencioso

Cada invierno el monóxido de carbono se cobra vidas por el mal estado de los artefactos de calefacción, o por su uso imprudente o falta de precauciones adecuadas.

Lo cierto es que en todos los casos son muertes evitables con solo tomar las precauciones necesarias que los profesionales y especialistas repiten una y otra vez.

Al respecto, Sergio Saracco, jefe del Departamento de Toxicología del Ministerio de Salud de Mendoza, indicó cuáles son las precauciones a tomar, a la hora de evitar intoxicación con monóxido de carbono.

“Hay una relación directa con la condición climática", remarcó en su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), detallando que "en los inviernos que son más crudos generalmente tenemos más casos de intoxicación que cuando hemos tenido inviernos mucho más suaves".

Lo cierto es que en momentos en que, según el profesional, el frío se siente mucho y "lleva a que se generen dos situaciones de riesgo. Por un lado los equipos de calefacción que utilizamos y por el otro que al escapar del frío nos encerramos".

Sobre estos días en que llegaron las temperaturas polares, el médico indicó: “Hemos tenido en el Centro de Toxicología múltiples consultas de casos de pacientes que han sido atendidos en guardias, y algunos que han requerido internación".

Por ello destacó que "debemos saber que el monóxido de carbono es un gas que no tiene calor, no tiene olor, ingresa al organismo a través de la respiración, ahí se fija a los glóbulos rojos, que quedan incapacitados para llevar normalmente el oxígeno al resto del cuerpo".

Los órganos que más sufren esta falta de oxígeno son el cerebro, el corazón y demás vísceras como hígado, riñón, y "entonces hace que muchos pacientes tengan compromiso a nivel neurológico o cardiovascular, y son los que requieren internación", recalcó Saracco.

Generalmente, cuando la consulta es temprana o hay mínimos síntomas, con el suministro de oxígeno y teniéndolos unas horas en guardia los afectados se recuperan totalmente, pero se debe chequear que no haya impacto en otros órganos neurológicos o cardiovasculares, y pueden irse a su casa con todos los recaudos necesarios para corregir la situación que llevó a esta exposición grave.

Prevención

“A la gente se le aconseja ver que los equipos que se utilicen estén controlados, que la llama esté bien azul", recomendó el especialista, sumando que "no usemos artefactos que no están diseñados para calefaccionar y no usar el horno y hornallas para calefaccionar la casa ya que están hechos para cocinar.

Además se debe revisar que las estufas funcionen adecuadamente, que las chimeneas estén libres y no tapadas con hojas ni nidos, y que también las rejillas que exige Enargas, que están a 30 centímetros del piso y a 30 centímetros del techo estén libres", es decir, no se debe tapar con cortinas, plantas ni telas adhesivas, porque no entra frío por ahí: en la de abajo entra aire puro para que mejore la combustión y no se genere tanto monóxido, y la que está cerca del techo es por donde escapa el monóxido. "Tratemos de mantener estos cuidados”, pidió Saracco finalmente.

