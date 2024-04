Miguel Duhalde, de CTERA: "La principal batalla es que la gente tome conciencia"

Durante la jornada de este jueves 4 de abril, el gremio docente encabezó una manifestación en la Ciudad de Buenos Aires en reclamo por las últimas decisiones del gobierno de Javier Milei con respecto a la reducción de fondos hacia las escuelas. Ante esta situación, el programa Sin Verso, de Ciudadano News, entrevistó a Miguel Duhalde, secretario de Educación de CTERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación: "No hay plata para comedores escolares, para infraestructura. Hay un vaciamiento y un desfinanciamiento, y a eso respondemos con este plan de lucha que veníamos realizando desde la aprobación del proyecto en el Congreso de CTERA, en febrero de este año", manifestó.

Si bien el problema y el disgusto es a modo nacional, Duhalde se apresura a aclarar que cada provincia tiene sus dificultades propias: "Hay distintas situaciones en las provincias. Existen las provincias 'inviables', donde el comedor es el lugar donde los pibes tienen la única comida diaria. Esto es muy grave -indica el secretario de CTERA-, porque no solamente ocurre en las zonas rurales, sino también en grandes ciudades", detalla el funcionario, quien precisamente se encontraba en Rosario, donde la situación no deja de ser distinta. "Es angustiante", se queja.

El entrevistado pone como ejemplo lo que ocurre en esa ciudad santafesina. "Los chicos van a la escuela y se llevan parte de la comida para que puedan alimentarse los hermanos que no van al colegio. Y vemos que, por el lado del Gobierno, no hay una mirada sensible. Tienen solamente un eje, que es buscar por dónde recortar gastos sin mirar personas", detalla Duhalde, quien recordó que este 2 de abril se cumplieron 27 años de la instalación de la Carpa Docente: "La idea era estar tres días, y estuvimos 1.003 días", rememora.

"Y no vamos a bajar nuestra bandera, por más de que el Gobierno no nos escucha. La principal batalla es que la gente tome conciencia de la importancia que tiene la educación, por más que este gobierno quiera destruir la educación pública. Vamos a sostener todas las medidas de fuerza", dice Miguel Duhalde, quien enumeró varios hitos relacionados con la fecha de hoy. Entre ellas, el asesinato de Carlos Fuentealba, el docente asesinado en Neuquén.

El tema de los vouchers

Duhalde se quejó amargamente por el nuevo sistema de vouchers impulsado por el Gobierno nacional. "Le llaman 'voucher' porque es concheto, pero en realidad son subsidios a los privados. No no están pagando el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), y es un dinero que lo están derivando. Les sacan plata del bolsillo a familias que mandan a sus chicos a la escuela privada".

Para Duhalde, el gobierno está destruyendo a la escuela pública, que se esmera en subsidiar a una escuela privada. La plata termina en los dueños de las escuelas. Hasta SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) se ha dado cuenta del embrollo, denunció el funcionario.