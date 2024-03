CTERA manifestó su desacuerdo con los "vouchers educativos"

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA, demanda el financiamiento estatal y rechaza la aplicación del sistema de “voucher educativo” que anunció el Gobierno nacional durante la semana.

Miguel Duhalde, secretario de Educación de CTERA, se refirió al respecto en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, y manifestó “su preocupación” por la situación del país en general.

“Estamos redoblando esfuerzos para seguir reclamando para que (el Gobierno) no siga avanzando con este desmantelamiento de lo público, este desfinanciamiento de la educación pública que día a día está llevando adelante”, afirmó.

En relación con los "voucher educativos", dijo: “Esto es desviar el financiamiento del Estado para lo público, para en este caso subsidiar la demanda. El financiamiento va directamente al bolsillo de las familias que su condición económica le permite mandar a sus hijos a la escuela privada y pagar una cuota”.

Desde CTERA manifestaron otros problemas que aquejan al sistema educativo y que según ellos se vinculan con el voucher: “Tenemos un estado que no está pagando el FONID; no está pagando parte del salario a los docentes y esa plata va directamente al bolsillo de las familias que tienen un poder adquisitivo como para poder mandar a sus hijos a la escuela privada”, dijo Miguel.

Y agregó: “Que la educación pública desaparezca es una intención explícita porque lo exteriorizan, ni siquiera lo ocultan”.

Frente a posibles futuras medidas de fuerza, Duhalde expresó que si bien no quieren perjudicar a la población con reiterados paros, “tenemos otra vez el pedido de audiencia para la paritaria y si no tenemos respuestas seguiremos con el plan de lucha que la CTERA definió en su congreso anual ordinario en febrero para seguir con medidas de fuerza que amerite la respuesta o no respuesta del gobierno, porque están incumpliendo una ley nacional como el Fondo Nacional de Incentivo Docente”.