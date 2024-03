AMPROS denuncia leyes que afectan a profesionales sanitarios

Fuerte pronunciamiento del gremio de los profesionales de la salud de Mendoza, AMPROS, a las leyes que obtienen media sanción del Senado, del paquete de 26 proyectos que compone el proyecto de salud enviado por la administración de Alfredo Cornejo.

Estos aspectos destacó en entrevista con Ciudadano.News, la secretaria general de AMPROS, Claudia Iturbe: "Es un recorte al recurso humano, están tratando de dar solamente un plan médico obligatorio básico".

La profesional agregó: "Se crea un régimen médico totalmente discrecional, donde a los médicos hay que pegarles para que trabajen. Te pago si me producís, si no me producís no te pago. El jefe de servicio pone los objetivos y si no se cumplen se descuenta como si fuese el sector privado cuando en realidad la salud pública es completamente diferente. Lo de los residentes es más o menos lo mismo, les pagará mucho a los que más se necesitan como pediatría, terapia intensiva o neonatología y nada más".

Para AMPROS, desaparecerían de la salud pública especialidades médicas: "Vamos a tener un régimen de médicos que van a ganar bien y muchos otros van a ganar mucho menos. Los residentes, con la ley que se ha aprobado, vuelven a ser becarios cuando en realidad tenemos fallos judiciales que dicen que son trabajadores en formación. Lo que intenta el Ejecutivo con estas leyes es atender a lo básico y no mucho más".

Finalmente y al señalar que sector se vería beneficiado con la nueva Ley de Salud, dijo: "Se va a favorecer a los privados, hay todo un trabajo para favorecer al privado. Si los legisladores no se dan cuenta de que esto es para deteriorar a la salud pública, están muy mal asesorados".

Producción periodística: Daniel Gallardo