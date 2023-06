Polémica en Mendoza por el impulso a un parque industrial al Sur de la provincia

El diputado provincial José Luis Ramón, aliado del Frente de Todos de Mendoza, ha solicitado un amplio pedido de informes sobre el proyecto Parque Industrial y de Servicios Pata Mora, promovido por el Gobierno provincial.

El diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, el legislador repasó sus dudas sobre el desarrollo de este polo en el extremo Sur de Mendoza.

“La matriz productiva de nuestra provincia tiene un desarrollo de décadas que necesita que sea profundizada y desarrollada a partir del aporte de la política y desde el Estado. Hay sectores que quieren hacer un cambio abrupto de la matriz productiva, transformándola en una matriz minera, extractivista, que conduce a un mal camino, sobre todo en el tema del cuidado del medioambiente”, detalló Ramón.

Y agregó: “Nosotros creemos en esta matriz productiva, que incluye a la agricultura, el turismo, la metalmecánica, y sobre todo el de la vitivinicultura, la frutihorticultura, y cada una de esas actividades que a la fecha se desarrollan”.

“Ahora, cuando se trata del desarrollo minero extractivista, desde el Estado, se tiene que tener una mirada muy clara y el Gobierno de Mendoza ha propuesto un modelo donde el desarrollo de las actividades mineras y petroleras hacia el futuro lo sea a partir de sociedades anónimas y sobre todo, sociedades anónimas que van en línea con que sus ejecutivos sean ministros del actual Poder Ejecutivo”, cuestionó Ramón.

-Por la definición, hace pensar en una nueva “patria contratista” a partir de negocios privados garantizados…

-Hay dos aspectos que remarqué en el recinto, que son, primero, lo relacionado con el medio ambiente, y el segundo, con ganancias extraordinarias. Estas sociedades anónimas van a tener el ingreso de dinero de los contribuyentes para que funcionen, y, a su vez, de los socios privados que van a permitir el desarrollo del negocio que fuere. Entonces, el antecedente que hay es en la Gobernación de Francisco Pérez, quien creó la empresa de energía EMESA, una sociedad anónima que nació con la idea de que las ganancias que se obtuvieran de esta empresa se repartiesen entre ellos. El radicalismo y el Pro cambiaron esta forma de ver el negocio. Nosotros destapamos todo esto a partir de Pata Mora, pero el verdadero tema está en EMESA, donde los socios privados que tiene son Pluspetrol, Aconcagua, Roch, Geopark, SEOSA, es decir, tiene una habilitación de socios privados que le permiten generar negocios con muchos dividendos, todas empresas que son productores de energía.

Es un tema muy delicado, dijiste patria contratista, bueno, esto ha evolucionado mucho más porque de alguna manera y a partir de las habilitaciones que da la Legislatura, como a Pata Mora, va a ser una forma de hacer negocio totalmente legal donde van a poder hacer lo que quieran con los dineros que son de todos los contribuyentes de Mendoza.

- Sobre Pata Mora, la semana pasada se dio media sanción a este proyecto en Diputados, pero hablabas de que presentabas un pedido de informe hablando del impacto ambiental del proyecto, ¿qué tanto impacto ambiental puede generar este proyecto?

-Este proyecto es una vuelta de tuerca, este polo donde se desarrollarán las empresas que prestarán servicio a las empresas mineras, que no solamente es Pata Mora, es a las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, el pedido que hacemos, es sobre todo relacionado con el proyecto Potasio Río Colorado. El Gobierno dice que Potasio Río Colorado no es una explotación minera que está comprendida dentro de los parámetros de la ley 7.722. Todos sabemos eso, pero también sabemos que toda explotación minera, sobre todo de este tipo de sales, provocará una suerte lixiviación, que puede afectar aguas abajo al río que después alimenta al Río Colorado y vamos a seguir multiplicando los problemas y conflictos con nuestros vecinos de La Pampa, provincia de Buenos Aires y Neuquén.

Es decir, todo desarrollo que pretenda la extracción de minerales o hidrocarburos tiene que tener un informe de impacto ambiental.

-Si la otra media sanción de Pata Mora no sale, este proyecto no avanzará y esto que explicás quedará en nada…

-No, queda expuesta la movida ante la sociedad del Gobierno radical. Ellos dicen que tiene sus cuentas ordenadas y que le está mostrando a Argentina el modelo Mendoza para hacer negocios desde el Estado. Los mendocinos tenemos que despertarnos y entender que así no funciona un Estado. Es decir, el Estado puede hacer negocios, pero para el mismo erario público, no para beneficios solamente de privados.