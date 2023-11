La UNCuyo abrirá las puertas a estudiantes con promedio 10

Finalmente, la UNCuyo dio respuesta a los alumnos que, teniendo promedio de 10, no pudieron ingresar a los colegios secundarios que están sobre su jurisdicción. El anuncio lo hizo la rectora, Ester Sánchez, ante medios de prensa, entre los que se encontraba Ciudadano.News.

Estuvo acompañada por la directora general de Educación Secundaria de la UNCuyo, María Ana Barroso, y los padres de alumnos que recibieron la noticia. Sánchez, antes, hizo un breve resumen de lo que sucedió: "No alcanzaban los lugares para que estos 1.047 estudiantes ingresasen. De modo que lo que hicimos fue aplicar una metodología, que consiste en una inscripción que es tomada en un sistema informático que le da a cada aspirante un número que varía entre el 000 y el 9999. Ese va a ser el número que va a tener ese aspirante a lo largo de todo el proceso. Lo que sucede es que el mismo sistema va eligiendo en función de los promedios quienes son los que integran la lista de ingresantes".

Sobre como se fue aplicando un proceso de depuración en el padrón de inscriptos, resaltó: "Había estudiantes que no se inscribieron y que aparecían en el estado inicial, de modo que esto nos permitía incorporar 160 estudiantes. No obstante, eso nos quedaban todavía estudiantes que tenían, que estaban, insisto, en las mismas condiciones de diez absolutos y que no podían ingresar en el proceso. Fue así como estos 64 estudiantes debíamos encontrarle una solución".

Finalmente, se tomó la decisión de incorporar a todos los alumnos con el mecanismo que la propia Rectora destacó: "La solución fue incorporar 2 estudiantes y en algunos casos 3, en cada una de las divisiones de los colegios. De manera tal que los estudiantes que aspiraban a ingresar con promedio de 10 tengan la oportunidad de cursar en los colegios secundarios de nuestra universidad".

Producción periodística: Daniel Gallardo