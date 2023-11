El Partido Verde advierte sobre la "farsa política" y el "curro" detrás de la RTO

Con una visión crítica, como es habitual, el abogado y dirigente del Partido Verde, Mario Vadillo, salió a expedirse y a la vez a aclarar, y si se quiere, asesorar a toda persona que escuchó que no podrá tener seguro automotor si no realiza la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza: "Obviamente, en Mendoza no llegan ni un tercio las personas que han hecho la RTO. Si van a aplicar esta normativa directamente vamos a quedar sin ningún auto que esté asegurado. Todos sabemos que la RTO es una caja política, es un negociado y que no influye para nada en un seguro, dado que la podés hacer ahora y a las dos horas te tragás un bache, te comés una tacha, un perno y se te rompe la punta de eje y no sirvió para nada".

"Por eso, la campaña del miedo, hay que desterrarla. La RTO es un curro político. Esto es una campaña del miedo que arman los talleres, que atrás están los políticos", comentó el abogado.

Al respecto de las multas que reciben las personas que no realizan la RTO a su vehículo, esto expuso tajantemente Vadillo: "La RTO en enero va a valer aproximadamente para un auto unos 24 mil pesos y la multa de la RTO es una multa leve. La multa leve para ese mismo momento va a salir 12 mil pesos, es decir, la mitad y si la pagas con el descuento se te va a ir a 7 mil u 8 mil pesos".

"Hoy día en Mendoza no están multando porque le tienen miedo a la gente, porque la gente no tiene plata y está cansada de que le saquen dinero con el Registro Automotor, con el Impuesto Automotor. Esto es lo que nos muestra que este país no aprende más y que estos políticos siguen sin aprender, que ya estamos hartos de la corrupción".

