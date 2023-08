Denuncian abusos y maltratos a niños en hogar de San Rafael: piden el esclarecer el caso

El grupo de Madres Protectoras de San Rafael, en Mendoza, se manifestó frente a Tribunales para reclamar que se investigue la denuncia por malos tratos hecha por Kurt Ottosen, un ex empleado de la organización civil Puentes de Amor, que se encargaba de administrar hogares donde residen niños judicializados.

Según Ottosen, los niños sufrían maltrato físico, psicológico y abusos por parte de los responsables de los hogares. La secretaria de la fundación Vínculos Saludables, Gisela Jayme, dijo que hace años que vienen denunciando estas irregularidades, pero que no fueron escuchadas ni atendidas por las autoridades.

En este contexto, una denuncia delicada se habría presentado en el Hogar de Menores de San Rafael, que contenía aproximadamente 15 niñas, niños y adolescentes. El lugar es de jurisdicción de la Dirección General de Protección (ex DINAF) y las denuncias habrían surgido desde hechos violentos, sobre dosis de medicación y vejaciones.

Estos aspectos habrían llegado hasta la Legislatura, y así lo detalló ante Ciudadano.News el diputado provincial de Protectora Fuerza Política, José Luis Ramón, quien expresó: "Profunda preocupación nos trae este hecho que está ocurriendo en el departamento de San Rafael con motivo del cierre de uno de los hogares que contienen a todas las niñas y niños chiquititos con graves y serios problemas de vulnerabilidad familiar".

Y agregó: "Hay una denuncia hecha por un joven, Kurt Ottosen, que es el hombre que era titular de ese hogar que albergaba 14, 15 niñas, niños que aún no sabemos dónde está. Pedimos información a la ex DINAF y a la Justicia, que haga todos los actos necesarios y tendientes a averiguar qué es lo que ocurrió y qué responsabilidades caben, no de tipo político, sino de tipo penal para aquellas personas que han producido semejante abandono de estas 14 o 15 criaturas en estado de extrema vulnerabilidad", afirmó el legislador.

La intervención de la Legislatura provincial fue rápida, punto tal que fue convocada de forma urgente la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, como señaló el legislador: "Este jueves diez a las once de la mañana se reúne la Comisión de Derechos y Garantías, desde donde vamos a pedir, solicitar información sobre el paradero, el estado en el que se encuentran todos estos niños y niñas".

"También le vamos a pedir información relativa al trabajo efectuado por los fiscales y explicación por el cambio de fiscal en el medio de la denuncia y la investigación que se tiene que estar llevando a cabo. Esperamos que todas estas medidas que podamos tomar desde la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, pueda cumplir con el objetivo de que esto se pueda esclarecer", finalizó Ramón.

