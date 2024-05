Mató a su perro a golpes porque no le hacía caso: lo escracharon

Un hombre violento mató a su propio perro en el Parque Saavedra, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, luego de que el animal aparentemente lo atacara a él y a un adiestrador tras haber tratado que le hiciera caso a través de una instrucción que el can no acató.

Uno de los testimonios lo aportó una vecina que envió a Saavedra Online, un video de la escena apenas se produjo la muerte del animal. Varios efectivos rodearon a los dueños para entrevistarlos sobre lo ocurrido.

En tanto, en el grupo de Facebook Barrio de Núñez, una vecina contó: “Tuve que ver cómo dos tipos que no podían con su perro pitbull lo terminaron matando”.

“El perro se defendió después de recibir trompadas en la mandíbula, patadas, ahorcamiento con la correa y lo rociaban con Off en la cara para que se calmara”, según el relato de esta persona. “Después de todo eso el perro terminó mordiendo la mano del que lo sostenía, hubo un forcejeo muy intenso”, agregó.

La testigo relató que al rato vio a varios policías porteños junto a las dos personas que estaban con el perro que no se movía. “Le dije a mi amiga, lo mataron, nos acercamos y así fue, estaba muerto, no puedo sacarme la imagen de ese pobre bicho”, relató.

“Alegaban (los dueños) que era agresivo y que se defendieron porque había mordido a uno de ellos. La Policía cuando yo me puse mal y a gritar que lo habían matado me echaba, en vez de pedirme declaración, me decía que si me ponía a gritar que mejor me retirara”, sumó en tu relato divulgado en redes.

“Todo fue tan desagradable que no pude filmar. Muy triste”, concluyó esta testigo de lo ocurrido.

Este portal extendió consultas a fuentes oficiales para obtener detalles del caso, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.