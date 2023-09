Más de 1,15 millones de argentinos formaron parte del pluriempleo en el primer trimestre del 2023

La economía argentina está muy volátil y el contexto político influye mucho, por eso Santiago Manoukian, economista jefe Research de la consultora Ecolatina habló en el programa Metaverso, de Ciudadano News, para analizar la compleja coyuntura.

“El Gobierno nacional está intentando un control de daños, intentar recomponer ingresos que ya venían golpeados, pero tiene pocos recursos para hacerlo desde lo fiscal, porque tiene comprometido con el FMI una meta de reducción del déficit, está bajo una actividad económica que también comienza a reducirse un poco, entonces el gobierno está con pocas herramientas y muchos problemas para recomponer la competitividad electoral de cara a las elecciones generales”, explicó el economista.

Además, agregó: “La decisión de devaluar tuvo pocas repercusiones porque uno devalúa en una economía para volverse más barato en dólares y más competitivo, pero estamos viendo que el talado de los precios está siendo muy elevado, por lo tanto, esta ganancia probablemente a finales de septiembre se haya esfumado y haya dejado una economía con más inflación y menos actividad económica y un incremento mayor en la pobreza”.

En ese sentido, Manoukian se refirió a la involución del poder adquisitivo con base en el salario: “En el 2022 ya veníamos con cinco años consecutivos en Argentina de caída. El año pasado, en promedio, tanto los privados como los públicos y el sector informal habían perdido salarios en términos reales en cerca del 20% respecto al 2017, pero peor aún los informales les daba 35% por debajo de 2017, una caída muy fuerte”.

El profesional argumentó que la aceleración inflacionaria genera, sobre todo en los trabajadores informales, más deterioro del salario real, lo que acerca al trabajador al pluriempleo.

El pluriempleo es un término que define a las personas que tienen más de un trabajo, la consultora Ecolatina publicó un informe en el que se determinó que casi 1,15 millones de ciudadanos argentinos están en esta tendencia en el primer trimestre del 2023.

Manoukian aseveró que esta tendencia se pone en el marco de un mercado laboral que se viene precarizando en los últimos años: “El desempleo es del 7%, una tasa relativamente baja, el problema es que eso esconde dos características que no son tan buenas: una, los ingresos reales y, la otra, la calidad de empleo que se viene generando”.

Por último, afirmó que desde el 2018 hasta la fecha el 7% del empleo que genera la economía fue informal o cuentapropista: “Como sabemos, no solo no tiene un nivel de ingreso más bajo, sino que no está protegido en general por la legislación laboral y eso hace que este mercado se haya precarizado y haya hecho que muchos miembros del hogar se vuelquen al mercado laboral buscando un empleo adicional para intentar recomponer algo de ese poder adquisitivo que están perdiendo”.