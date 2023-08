María Inés Baragatti tiene 74 años, es profesora de matemáticas jubilada, nació y vivió toda su vida en Bernal. Hace poco se hizo famosa porque uno de sus exalumnos subió una de sus clases a YouTube y el video ya cosecha un millón de visitas.

Si la pasión pudiera medirse, María Inés Baragatti representaría un valor infinito. A lo largo de más de cuatro décadas, esta carismática profesora de matemáticas ha dejado una huella imborrable en las aulas de las universidades nacionales de Quilmes y La Plata.

En la actualidad es la profe youtuber más famosa dentro de las matemáticas, sus videos alcanzan el millón y medio de reproducciones en esa plataforma y brinda sus conocimientos de forma gratuita.

Desde 2014 brinda clases de apoyo sin cobrar en su casa a estudiantes del colegio secundario y también a universitarios. En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, la profesora de matemáticas explicó cómo uno se puede relacionar con las Matemáticas: “Se está enseñando ahora con reglas. Cuando uno le pregunta al alumno por qué haces tal cosa, el alumno contesta porque me enseñaron así. Entonces son como decretos y eso justamente es lo contrario a las matemáticas. Creo que no se está enseñando bien y yo que estudié en el Estado, tuve una primaria y una secundaria brillante, pero ya no se está enseñando con fundamentos las cosas".

"Allí es cuando la odian, cuando uno a un alumno le quiere explicar un poco, te dicen que no les interesa, que les explique la regla y yo la desconozco. Y por eso he tenido ese éxito porque la mayoría ha entendido por qué pasan las cosas, por qué se define así, porque es importante", contó.

Y amplió: “A nosotros nos enseñaban con fundamentos y uno entendía, este mes cumplo 75 años, y por eso puedo explicar cosas que otros no pueden, y es porque me enseñaron así, no es así las matemáticas, todo tiene un porqué y tenés que preguntar por qué es así, por qué te enseñaron que es así, no hay demostraciones, no hay teoremas, los chicos no saben de lógica nada, los seres humanos no saben, mi papá no tenía ni secundario y tenía un manejo de la lógica que me impactaba", reconoció la docente.

La docente contó que le han llamado de muchos medios de comunicación, pero de ninguna escuela y eso “me llama la atención que ningún establecimiento educativo haya dicho por qué no invitamos a esta loca que venga a explicar algo a las docentes, a los chicos, no cobro a nadie, lo hago público. Todas las veces que di videos, clases a alumnos de la universidad de La Plata, el chico que filma esos videos fue alumno mío, ahora es ingeniero, y lo subió a YouTube y ahí la gente me empezó a conocer".

“Los chicos me siguen y es por algo, yo cada cosa que hablo pregunto, por ejemplo: menos x menos, es + y por qué, y se sorprenden los alumnos. Me dicen, pofe, nos enseñaron la regla, pero les digo, ¿por qué?, hay que justificar, tienen que tener un fundamento".

A pesar de haberse jubilado hace casi una década, su generosidad la lleva a seguir enseñando, completamente gratis, a millones de personas a través del mundo virtual, y a otras tantas que se acercan a su casa: "Quiero ayudar, no cobro a nadie, quiero que aprendan matemáticas", concluyó.