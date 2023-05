Los órganos del argentino que fue asesinado en México serán donados

En la tarde del lunes 15 de mayo se conoció que el jóven argentino, Benjamín Gamond, atacado a machetazos en México falleció luego de dos días de agonía. Luego de la triste noticia, su familia informó públicamente que los órganos serán donados, por lo cual la Embajada argentina está realizando las gestiones para que se pueda concretar el pedido.

Después del hecho que sucedió el fin de semana, la Cancillería detalló que la Embajada argentina en México, a cargo de Carlos Tomada, y el Consulado continúan asistiendo a la familia Gamond y a la de los otros dos jóvenes atacados en el mismo episodio, Macarena Elia González y Santiago Lastra, hecho por el cual hay un detenido.

Gamond falleció en el Hospital General de la capital de ese país, después de haber sido trasladado por un avión sanitario. Los comunicados oficiales, destacaron que "la gravedad de las heridas que tenía Gamond requerían otro tipo de atención médica, y a través de gestiones del Ministerio de Salud de la Argentina que encabeza Carla Vizzotti y el embajador Tomada, se contactó a un alto funcionario de la Secretaría de Salud de México, que indicó que el traslado sanitario se haría por helicóptero de la Marina Mexicana".

Según trascendió, el vuelo de ese día debió ser abortado por una fuerte tormenta en Ciudad de México y el traslado se efectivizó el domingo al mediodía, pero esto no alcanzó para que la salud de la víctima se recupere. En la tarde del lunes, se confirmó la muerte cerebral irreversible de Gamond, cuya familia manifestó su interés de donar los órganos.

El hecho se volvió viral en horas debido a lo ocurrido y familiares de los jóvenes crearon campañas de ayuda económica debido a que los gastos que tenían que enfrentar eran muy altos. Cuando se supo su partida, los allegados agradecieron el apoyo: "La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó".